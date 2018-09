Score: 7/10

Prijs: €19,99

PROS Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Compact ontwerp

Eenvoudige interface CONS Trage verbinding

Met de Mini WiFi Repeater brengt Eminent een goedkope wifi-repeater op de markt waarmee je eenvoudig het wifi-bereik in je huis vergroot. Door de kleine voetprint is het een van de kleinste repeaters die we getest hebben op onze redactie.

De Eminent Mini WiFi Repeater is een compacte wifi-repeater die voor een adviesprijs van 19,99 euro over de toonbank gaat. Eerlijk gezegd lagen mijn verwachtingen van het product laag door de prijs. Toch wist de wifi-repeater mij te verbazen. Neem je het toestel een eerste keer uit de verpakking, dan voel je dat het een stevige plastic behuizing is met ledjes die de verbindingsstatus weergeven. Niets nieuws voor een repeater, maar een bevestiging dat Eminent weet wat ze doen.

De installatie van de Mini WiFi Repeater verliep vlot. Je plaatst de wifi-repeater in een stopcontact naar keuze en verbindt deze met een ethernetkabel aan je computer. Je surft in je internetbrowser naar 192.168.10.1, logt in met de admin-account en verbindt de kleine wifi-repeater met je draadloze netwerk. Is dat te moeilijk, kan je de Eminent Mini WiFi Repeater ook connecteren met je lokale netwerk door de WPS-knop in te drukken op je router en op de wifi-repeater.

Tot nu toe werkt alles naar behoren. Toch is de snelheid van de wifi-repeater niet om over naar huis te schrijven. Het afspelen van een 4K-video op YouTube gaat gepaard met de nodige haperingen. Dat is storend voor intensieve gebruikers die video’s in de hoogste kwaliteitsinstellingen willen afspelen, maar hindert een gebruiker die een oplossing zoekt om zijn wifi-bereik te vergroten om e-mails te versturen niet. Dat komt deels doordat de wifi-repeater uitsluitend de 2,4 GHz-frequentie ondersteunt. De snellere 5 GHz-verbinding ontbreekt op deze wifi-repeater.