Score: 8/10

Prijs: €199

PROS Waterdicht

Werkt als MP3-speler en bluetooth-apparaat

Compact CONS Duur

Doorgaans test ik reviewtoestellen bij mij thuis, al dan niet vanuit mijn luie zetel. De Sony NW-WS625 vergde echter een andere aanpak en lokte mij uit mijn huis. In eerste instantie klinkt het idee van een mp3-speler in een tijd dat smartphones de plak zwaaien achterhaald, maar de Sony NW-WS625 speelt slim in op een marktaandeel van mensen die zich sportief willen bezighouden.

Op het eerste zicht lijkt het toestel op standaard oortjes, al verklappen de bakjes aan beide kanten dat er meer aan de hand is. Via toetsen op deze bakjes schakel je de NW-WS625 in en speel je muziek af. Het toestel is erg licht en kan je zonder problemen gebruiken tijdens allerhande sporten. Tijdens loop- of fietstochten kan je de NW-WS625 als bluetooth-apparaat gebruiken in combinatie met je smartphone. Het belangrijkste verkoopargument van het toestel is echter het feit dat de mp3-speler volledig waterdicht is. Je kan de muziekspeler dan ook gebruiken tijdens zwemtrainingen, wat ik met veel plezier heb getest. Ik vroeg me af hoe goed muziek zou klinken onder water en verwachtte een andere klank. Deze bezorgdheden waren echter ongegrond; de muziek die uit de NW-WS625 schalt wanneer je je hoofd onder water houdt, klinkt zoals je zou verwachten van traditionele oortjes. Bovendien blijft het toestel verrassend stevig zitten. Een koprol onder water zou het ding uit je oren kunnen rukken, maar wie zich beperkt tot de standaard zwemslagen, hoeft zich geen zorgen te maken. De NW-WS625 is ideaal om saaie zwemtrainingen op te vrolijken.