Score: 7/10

Prijs: €114,75

PROS Slim huis zonder boren

Werkt met IFTTT

Erg veelzijdig CONS Slechte app

Twee bots nodig voor schakelaars

MicroBot Push is een klein robotje dat je boven een schakelaar of drukknop plaatst en vanop afstand met je smartphone aanstuurt. Voor deze review testte ik de Single Push Kit uit, die bestaat uit één MicroBot en één Prota S. Ik plaatste mijn MicroBot boven een lichtschakelaar met behulp van de bijgeleverde dubbelzijdige plakband en verbond het toestel via Bluetooth met mijn smartphone. Dit is de basisopstelling die je in staat stelt om de schakelaar vanop afstand met één smartphone aan te sturen. Initieel drukte de MicroBot mijn schakelaar te ver in, waardoor de tape loskwam. Door het ding te kalibreren los je dat probleem echter snel op.

Indien je je MicroBot met meerdere toestellen wilt aansturen, of via het internet wilt bedienen, heb je de Prota S nodig. Dat verassend kleine toestelletje stop je in een stopcontact en verbind je met je thuisnetwerk. De bijhorende app is jammer genoeg verre van gebruiksvriendelijk en snel, maar eenmaal de initiële installatie achter de rug is, werkt alles vlot. Desgewenst kan je je schakelaar automatisch indrukken bij een bepaalde gebeurtenis door gebruik te maken van IFTTT.

De MicroBot Push is een erg simpel concept waarmee je domme toestellen slim kan maken. De Prota-app heeft dringend een upgrade nodig, maar de hardware zelf werkt zoals je verwacht. Wel heb je twee MicroBots nodig wanneer je het toestelletje – zoals mij – boven een schakelaar plaatst en het licht vanop afstand aan en uit wilt schakelen. Een extra MicroBot Push kost 40 euro.