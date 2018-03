Score: 7/10

Prijs: €199,99

PROS Ingebouwde hartslagsensor

Goedkoop CONS Oncomfortabel bandje

Verwarrende koppeling met Misfit-app

Misfit heeft zijn naam gemaakt met fitness trackers en waagt zich nu aan de smartwatch met de Misfit Vapor. Het slimme horloge heeft een amoled-scherm van 1,3 inch en draait op Android Wear 2.0. Het horloge zelf is behoorlijk log maar ziet er kwaliteitsvol uit, en het design is stijlvol genoeg om het met je dagelijkse kleding te kunnen combineren. Alleen spijtig dat het siliconen bandje dat Misfit meelevert nogal goedkoop en oncomfortabel aanvoelt.

De Misfit Vapor maakt gebruik van Android Wear 2.0, een systeem dat enige tijd vraagt om onder de knie te krijgen. Je bent vrij snel weg met de basisbewegingen van het besturingssysteem, maar bepaalde dingen blijven onduidelijk ondanks de begeleidende instructies. Zo moet je zelf ontdekken waar de instellingen zitten, of hoe je de interface van je toestel aanpast. Dat is natuurlijk een probleem voor Google, en niet zozeer Misfit.

Je hebt meerdere opties als je je smartwatch wil gebruiken om je gezondheid te tracken. Op het horloge staan zowel de Google Fit-apps als Misfit’s eigen trackings-app. Data van de ingebouwde hartslagsensor kan je enkel bewaren als je de Misfit-app gebruikt, dus je wordt wel enigszins aangemoedigd om deze op je smartphone te zetten. Het proces om je smartwatch met de app te koppelen kan beter. Wie de Misfit-app op zijn smartphone opent, vindt geen vermelding van de Misfit Vapor terug bij de ondersteunde toestellen. Via een omweg valt je horloge wel te koppelen, maar gebruiksvriendelijk is het niet.

Er is dus nog wat werk aan de bediening, zowel voor Misfit als Google. Verder valt er op het functioneren van de Vapor weinig aan te merken. Meldingen komen vlot door, en ik heb nooit het gevoel gehad dat het toestel zich verslikte in een app. Wel lijdt de Vapor onder een nadeel dat voor bijna alle smartwatches geldt: een beperkte batterij. Je moet het toestel dagelijks opladen om te voorkomen dat je zonder batterij valt.

De Misfit Vapor positioneert zich als een betaalbaar alternatief en is een van de goedkoopste smartwatches die je momenteel op de markt kan vinden. Het toestel doet waarvoor het gemaakt is, en ziet er daarbij ook niet slecht uit. Eens je hebt uitgevogeld hoe het werkt, is dit een degelijke smartwatch. Koop alleen een ander bandje.