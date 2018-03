Score: 6/10

Prijs: €549

PROS Eenvoudig te installeren

Ondersteuning Alexa en IFTTT CONS Duur

Onduidelijke handleiding

Trage on ongebruiksvriendelijke app

Dankzij het Internet of Things hoef je je niet meer blauw te betalen om je huis te beveiligen, en ook het installeren van de sensoren kan je grotendeels zelf afhandelen. Voor wie een eerste ervaring met IoT wil opdoen, biedt de Franse fabrikant Somfy verschillende starterspakketten aan. Ik ging aan de slag met het startpakket voor beveiliging.

Setje sensoren

Het Somfy-pakket bevat drie sensoren: een rookmelder, een openingssensor en een bewegingsmelder. Verder vind je er ook nog een alarmsirene in terug voor het afschrikken van inbrekers, een afstandsbediening, en de Somfy TaHoma-hub. De hub is het sluitstuk van het pakket: via dit toestel stuur je de sensoren aan en kan je automatische acties instellen.

Het uitpakken en installeren van de diverse onderdelen van het TaHoma-pakket ging in eerste instantie vrij vlot. Als eerste stel je de TaHoma-hub op, een makkelijk klusje: je verbindt deze met je router via de bijgeleverde ethernetkabel en steekt de stroomkabel in, en dat is het zowat voor de fysieke handelingen. Ook het online activeren van de hub verliep snel via de web-app van Somfy.

Beknopte handleiding

Zodra het account is opgezet en je de box online hebt geactiveerd, kan je beginnen met het aanbrengen en configureren van de sensoren en de sirene uit het beveiligingspakket. Bij dit gedeelte stokte het tot dan toe vlotte proces van installatie. De handleidingen die Somfy voorziet voor elk onderdeel zijn nogal beknopt en niet altijd even helder. Ik merkte ook één keer op dat de instructies voor configuratie gewoon niet klopten. Het verwerken van de instructies zorgde dus voor wat vertraging, maar het aanbrengen van de toestellen zelf was makkelijk genoeg. Bijna alle sensoren kan je aanbrengen zonder dat daar gereedschap bij aan te pas komt, alleen de rookmelder is niet zonder enig schroefwerk op te hangen. Elke sensor moet je apart toevoegen in de web-interface van Somfy om deze te configureren. Dat verliep zonder incidenten, met één uitzondering: de openingsmelder waarmee TaHoma kan nagaan of je deur openstaat of niet. Deze wilde niet correct functioneren, ook al heb ik het toestel meerdere keren gereset. Alles tezamen genomen ben ik er toch een goed uur mee in de weer geweest om de TaHoma-hub en de vier IoT-extensies op te stellen.

Zoektocht

Met alle sensoren opgesteld kon ik beginnen met het exploreren van de mogelijkheden die het slimme pakket biedt. Somfy voorziet naast de web-interface ook een mobiele app waarmee je op afstand de sensoren kan controleren en kan sleutelen aan je automatische acties. Zowel de web-app als de mobiele app blinken niet meteen uit in intuïtief design. Zo kwam ik pas na even zoeken erachter hoe ik precies automatische acties kan instellen. Via de app wissel je ook tussen beveiligingsmodi, zodat je de sensoren kan uitschakelen wanneer je thuis bent. Geofencing, waarbij het systeem via je GPS-locatie automatisch kan bepalen of je thuis bent of niet, is geen optie. Ook het inplannen van een vaste tijdsperiode waarin je beveiligingssysteem op scherp staat bleek niet mogelijk, of ik heb alleszins niet de juiste knop gevonden in het systeem. Verder merkte ik op dat de app steeds herstart wanneer je deze opent, waardoor je telkens enkele seconden moet wachten voor je in de interface kan.

Alexa en IFTTT

Somfy heeft nog werk aan het verbeteren van zijn interface, zo veel is duidelijk na mijn korte ervaring met het platform. De sensoren (die werken) presteren op zich goed: de bewegingsmelder pikt accuraat op wanneer ik voorbij wandel en de rookmelder laat zich gelden wanneer het rook waarneemt. Het TaHoma-systeem biedt ook veel ondersteuningen: het kan rechtstreeks samenwerken met onder andere Philips Hue, Sonos en Honeywell. Verder vindt je op IFTTT een kanaal terug voor het platform en kan het systeem reageren op commando’s die je via Amazon Alexa geeft. Je hebt voldoende ruimte om je slimme huis uit te bouwen, want aan de TaHoma-hub zijn 50 slimme toepassingen of sensoren te verbinden. Aan de andere kant mag dat ook wel, want de hub alleen kost je 349 euro.

De hardware van het TaHoma-pakket is degelijk, de uitwerking van de software kan beter. Er zit potentieel in het TaHoma-systeem, maar om dat eruit te halen zal Somfy toch meer middelen moeten investeren in het platform dat het geheel aandrijft. Pas als dat gebeurt vinden we dit pakket het aanraden waard.