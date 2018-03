Score: 8/10

Prijs: €799

PROS Unieke knijpfunctie

Veel geheugen

Grote batterij CONS Minder verfijnd design dan concurrenten

Een half jaar nadat HTC tevergeefs de strijd aanging met Samsung en kornuiten, heeft de fabrikant al een nieuw vlaggenschip klaar: de HTC U11+. HTC bouwt verder op zijn premium telefoon van vorig jaar en levert een verfijnder geheel af. Kan de Taiwanese smartphonemaker zijn concurrentie in het premium segment nu wel het vuur aan de schenen leggen?

Hardware

HTC volgt de nieuwste schermrage en voorziet de HTC U11+ van een 18:9-display. De schermranden aan de boven- en onderkant van het toestel zijn daarvoor een stukje kleiner geworden, al heeft de U11+ nog steeds grotere bezels dan een vlaggenschip van Samsung. Het LCD-scherm is 6 inch groot en heeft een resolutie van 1.440 bij 2.880 pixels.

Net als zijn voorganger heeft de U11+ een behuizing gemaakt van ‘liquid’ glas. HTC gebruikt meerdere lagen Gorilla-glas om tot dat unieke effect te komen. Jammer genoeg heeft dat glas nog steeds hetzelfde belangrijke nadeel als voorheen: het is glad en een echte vuilmagneet. Je mag het toestel nog zo voorzichtig vastnemen; op de achterkant van de U11+ komt gegarandeerd een vingerafdruk. HTC levert zijn toestel wederom met een doorzichtig beschermingshoesje, dat er voor zorgt dat de smartphone minder vuil wordt en dat de glazen achterkant geen barstjes krijgt.

HTC voorziet zijn nieuwe toestel van een Snapdragon 835, net als de U11 en de vlaggenschepen van andere merken. In tegenstelling tot de meeste smartphones op de markt bevat de U11+ 6 GB RAM, waardoor het op verschillende benchmarktests (nipt) beter scoort. De krachtige chip in combinatie met het geheugen zorgen voor een soepele gebruikservaring.

Batterij

De HTC U11+ is één van de eerste toestellen met Android Oreo die je kan kopen. HTC voegt hier enkele unieke functies aan toe, zoals Edge Sense. Je kan in het toestel knijpen om een actie te activeren. Standaard start de camera-app en kan je foto’s maken door te knijpen, maar je kan de functie eveneens voor andere apps gebruiken. Ten opzichte van de HTC U11 kan je nu veel meer doen met de knijpfunctie. Meer apps ondersteunen de optie en HTC voegde de Edge Launcher toe aan het geheel. Dit bedieningspaneel kan je door te knijpen oproepen en bevat snelkoppelingen naar je favoriete apps. Door deze toevoegingen voelt de knijpfunctie een pak nuttiger aan dan bij de U11.

De belangrijkste verbetering aan de U11+ is echter de batterij. HTC propt een accu in het toestel met een capaciteit van maar liefst 3.930 mAh. Geen enkel ander vlaggenschip heeft zo’n grote batterij, wat ineens het mollige uiterlijk van de smartphone verklaart. Met een beetje geluk kom je twee dagen toe met de accu, wat ik enkel kan toejuichen. De HTC U11+ is dan wel een stukje dikker dan andere premiumtelefoons, maar gezien de uitstekende autonomie knijp ik hiervoor graag een oogje dicht.