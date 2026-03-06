Microsoft-CEO prijst Intel en Apple: “Zonder Mac was Office er misschien nooit gekomen”

De geschiedenis van Microsoft is onlosmakelijk verbonden met succesproducten zoals Microsoft Windows en Microsoft Office. Toch benadrukt CEO Satya Nadella dat dat succes niet alleen aan Microsoft zelf te danken is. In een recent interview gaf hij opvallend genoeg ook krediet aan concurrenten zoals Intel en Apple.

Volgens Nadella hebben net die rivalen een cruciale rol gespeeld in het ontstaan van enkele van Microsofts belangrijkste producten. Tijdens een gesprek met Morgan Stanley blikte Nadella terug op de begindagen van Microsoft. Hij stelde dat sterke concurrentie vaak een katalysator is voor innovatie. Succes van een andere speler hoeft volgens hem niet automatisch een verlies voor jezelf te betekenen.

Zo verwees hij naar de historische samenwerking tussen Microsoft en Intel, vaak samengevat in de term ‘Wintel’. In de beginjaren draaide MS-DOS op pc’s met Intel-processors, wat de basis legde voor de latere dominantie van Windows op pc’s. Volgens Nadella zou Windows er mogelijk nooit gekomen zijn zonder Intel. “Zonder Intel weet ik niet of Windows ooit had bestaan”, stelde hij.

Office begon op de Mac

Nog opvallender was zijn verwijzing naar Apple. Volgens Nadella speelde de Mac een belangrijke rol in het ontstaan van Office. “Zonder Mac vraag ik me af of Office ooit was ontwikkeld”, zei hij. Dat is historisch niet zo vreemd. De eerste versies van Microsoft Excel en de eerste grafische versie van Microsoft Word verschenen namelijk eerst op de Apple Macintosh, lang voordat Windows een volwassen grafische interface had.

Apples vroege besturingssysteem, Mac System 1, bood destijds al een gebruiksvriendelijke grafische interface. Dat maakte het voor Microsoft aantrekkelijk om daar software voor te ontwikkelen, terwijl Windows zelf nog in zijn kinderschoenen stond.

Van softwarefabriek naar AI-bedrijf

Hoewel Windows en Office nog altijd de ruggengraat van Microsoft vormen, ziet Nadella de toekomst anders. Het klassieke idee van Microsoft als ‘softwarefabriek’, een visie die teruggaat tot medeoprichter Bill Gates, volstaat volgens hem niet meer. De huidige strategie legt daarom veel meer nadruk op drie pijlers: beveiliging, softwarekwaliteit en artificiële intelligentie. Met initiatieven rond AI, zoals Copilot, probeert Microsoft zijn volgende groeifase vorm te geven.

De uitspraak van Nadella illustreert vooral hoe belangrijk het ecosysteem rond technologiebedrijven is. Zelfs de grootste spelers bouwen hun succes vaak deels op de innovaties van de concurrentie.