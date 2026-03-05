Windows 10-ESU-update fixt probleem met herstelomgeving dat al sinds oktober speelt

Gebruikers van Windows 10 die zich hebben ingeschreven voor het programma Extended Security Updates krijgen een belangrijke update voorgeschoteld. Die lost een hardnekkig probleem op met de herstelomgeving van het besturingssysteem, een bug die al bestaat sinds het einde van de reguliere ondersteuning in oktober vorig jaar.

Gebruikers van Windows 10 die zich hebben ingeschreven voor het programma Extended Security Updates krijgen een belangrijke update voorgeschoteld. Die lost een hardnekkig probleem op met de herstelomgeving van het besturingssysteem, een bug die al bestaat sinds het einde van de reguliere ondersteuning in oktober vorig jaar.

Probleem in Herstelomgeving opgelost

Op 14 oktober 2025 stopte Microsoft officieel met de algemene ondersteuning voor Windows 10. Wie het besturingssysteem toch veilig wilde blijven gebruiken, kon zich inschrijven voor het ESU-programma. Gebruikers die dat gedaan hebben, doen er nu goed aan de nieuwste update te installeren. De update met nummer KB5075039 is bedoeld voor Windows 10-systemen met ESU en voor Windows 10 Enterprise LTSC 2021. Ze pakt een probleem aan in de Windows Recovery Environment. Volgens meldingen van BleepingComputer kampt Windows 10 al sinds oktober met problemen in die herstelomgeving, ondanks verschillende updates die sindsdien zijn verschenen.

In de update-notities legt Microsoft uit dat de patch automatisch de Safe OS Dynamic Update (KB5073933) toepast op de Windows Recovery Environment van een draaiende pc. Die update brengt verbeteringen aan voor de herstelmogelijkheden van Windows. Concreet wordt een fout opgelost waardoor WinRE niet meer wilde starten nadat gebruikers op 14 oktober 2025 update KB5068164 hadden geïnstalleerd. Voor de installatie van de update moet er wel voldoende vrije ruimte beschikbaar zijn in de WinRE-partitie. Microsoft vraagt minstens 250 MB vrije ruimte. Als die ruimte er niet is – of als er helemaal geen WinRE-partitie aanwezig is – zal Windows Update de patch niet aanbieden.

Beschikbaar in Windows Update

Wie de update wil installeren, kan die gewoon via Windows Update binnenhalen. Ga daarvoor naar Start > Instellingen > Windows Update > Naar updates zoeken. De update wordt uitsluitend via Windows Update verspreid.