Eerste geruchten rond Windows 12: dit mogen we verwachten

Het gaat niet om een gewone update van Windows 11, maar om een systeem dat stevig op AI is gebouwd en vooral geschikt is voor de nieuwste pc’s. Dat past in de planning van het einde van Windows 10-ondersteuning in oktober 2026, waardoor veel gebruikers en bedrijven gedwongen worden te upgraden. Windows 11 zal in de tussentijd gewoon updates blijven krijgen, maar de overstap naar Windows 12 zal geleidelijk plaatsvinden.

Modulaire opbouw en AI in de kern

Windows 12 draait volgens de lekken op een modulaire CorePC-architectuur, waardoor systeembestanden beter gescheiden zijn en updates fijner kunnen worden uitgevoerd. Zo kunnen verschillende edities worden aangeboden, van tablets tot high-end werkstations. Die flexibiliteit maakt het ook makkelijker om AI en cloudservices diep te integreren.

AI is geen optionele functie meer. Copilot wordt in Windows 12 een centrale, systeembrede assistent die automatisch inhoud samenvat, documenten ordent en systeeminstellingen aanpast op basis van gebruik. Het idee is dat het besturingssysteem veel slimmer reageert op wat jij doet. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door apparaten die beschikken over een dedicated NPU met minstens 40 TOPS. Apparaten zonder zo’n chip zullen sommige functies niet kunnen gebruiken, en fabrikanten brengen nieuwe systemen uit die al als ‘Windows 12 Ready’ worden gelabeld. Dit zet de toon voor een mogelijke vervangingscyclus van oudere pc’s.

Visueel en functioneel vernieuwd

Conceptbeelden van Windows 12 laten een zwevende taakbalk zien met afgeronde hoeken en transparante elementen. Systeemindicatoren en de klok zijn naar rechtsboven verhuisd, terwijl bovenaan een prominente zoekbalk met Copilot-integratie staat. De interface richt zich op AI en zoeken, terwijl vensters, snap lay-outs en widgets flexibeler reageren op zowel desktop- als touchgebruik.

Onder de motorkap ligt de focus op efficiënt gebruik van geheugen en energie, ondersteund door AI-gestuurde prestatieprofielen die automatisch hardware en systeembronnen optimaliseren. Beveiliging wordt ook uitgebreid: zero-trust-concepten uit het bedrijfsleven worden doorgetrokken naar consumenten en lokale AI-verwerking moet helpen om privacy en dataveiligheid te waarborgen.

Eindelijk een volwassen Windows-ervaring op Arm?

Microsoft probeert al jaren om Windows op Arm geloofwaardig te maken, met wisselend succes. De potentie was er altijd, maar compatibiliteit en prestaties bleven struikelblokken. Met de nieuwe Prism-emulator en verbeterde Arm-optimalisaties lijkt dat beeld stilaan te kantelen. Wie vandaag met een recente Arm-laptop werkt, merkt dat veel klassieke problemen zijn weggewerkt. Windows 12 zou daardoor wel eens het moment kunnen worden waarop Arm-pc’s definitief uit de niche stappen en een volwaardig alternatief worden voor x86-systemen.

Gaming en clouddiensten

Windows 12 blijft een centraal platform voor gamers. DirectStorage wordt verder geoptimaliseerd, cloudgaming krijgt lagere latentie en de integratie met Xbox wordt nauwer. AI kan automatisch grafische instellingen aanpassen en gameplay analyseren, waardoor gebruikers minder handmatig hoeven te finetunen. Tegelijk overweegt Microsoft een abonnementsmodel voor premium AI-functies via Windows 365. De klassieke Home-licentie blijft waarschijnlijk bestaan, maar gebruikers kunnen optioneel extra AI-mogelijkheden afnemen via de cloud.

Is Windows 12 überhaupt noodzakelijk?

De vraag is uiteindelijk of Microsoft nog een duidelijke breuklijn nodig heeft in de vorm van een ‘Windows 12’. Windows 11 verandert vandaag al zo snel dat de versie van 2026 nauwelijks nog lijkt op die van 2021. Dynamische widgets, een vernieuwd Start-menu, Copilot Vision en steeds meer AI-functies in Verkenner en Instellingen tonen hoe ver het systeem al is geëvolueerd.

Het is dus perfect mogelijk dat ‘Windows 12’ vooral een marketingmoment wordt: een naam om een nieuwe fase af te bakenen, niet noodzakelijk een radicale breuk met het verleden. Wat wel vaststaat, is dat Microsoft die volgende Windows-versie niet in het geheim bouwt, maar gewoon onder onze ogen. Update na update wordt duidelijk dat Windows op weg is naar een AI-gedreven toekomst, met of zonder nieuw versienummer.

Nog veel vragen

Veel details blijven onduidelijk. Welke apparaten krijgen Windows 12 gratis? Welke functies werken alleen op AI-pc’s? Wat wordt de prijs? Microsoft houdt nog alles stil. Feit is dat Windows 12 een belangrijke stap moet worden richting een AI-gestuurde pc-markt, waarbij software en hardware veel nauwer samenwerken dan bij eerdere Windows-versies.