ChromeOS en Android gaan samensmelten: ChromeOS mogelijk toch langer ondersteund

Google werkt achter de schermen aan een samensmelting van Android en ChromeOS, een project dat voorlopig door het leven gaat als Aluminum OS. Dat voedt al een tijdje de geruchten dat ChromeOS op zijn laatste benen loopt. Maar nieuwe informatie uit rechtbankdocumenten suggereert iets anders: ChromeOS blijft mogelijk nog tot 2034 ondersteund.

Uit getuigenissen in Googles lopende antitrustzaak, die door The Verge werden ingekeken, blijkt dat Google nog volop werkt aan het nieuwe gecombineerde besturingssysteem. Intern zou later dit jaar al getest worden, maar een brede release wordt pas rond 2028 verwacht. We zijn dus nog minstens twee jaar verwijderd van een publieke versie.

Belangrijker nog: Chromebooks krijgen tien jaar lang updates, en die belofte kan Google niet zomaar naast zich neerleggen. Zelfs wanneer Aluminum OS verschijnt, zal het niet compatibel zijn met alle bestaande Chromebook-hardware. Dat betekent dat Google ChromeOS moet blijven onderhouden om aan zijn eigen ondersteuningstermijnen te voldoen.

Volgens Googles advocaten moet ChromeOS daarom minstens tot 2033 actief blijven, met een mogelijke volledige uitfasering pas in 2034. Die timing werd ook bevestigd door John Maletis, hoofd van ChromeOS, in een interview met Chrome Unboxed. De belofte van tien jaar updates is volgens hem “een heel, heel belangrijk engagement”.

ChromeOS en het onderwijs: een gevoelige kwestie

ChromeOS verscheen in 2011 op betaalbare laptops en vond vooral zijn weg naar scholen en bepaalde zakelijke omgevingen. Hoewel het nooit het marktaandeel van Windows of macOS haalde, is de impact ervan groot, zeker in het onderwijs. Mocht Google die ondersteuning te vroeg stopzetten, dan zouden miljoenen educatieve laptops wereldwijd zonder beveiligingsupdates vallen. De gevolgen daarvan zijn niet te onderschatten. De recente situatie rond Windows 10 toont hoe kwetsbaar gebruikers worden zodra updates wegvallen.

Opvallend detail: deze informatie kwam naar buiten terwijl Google de rechtbank probeerde te overtuigen dat het zijn browser Chrome niet mag afsplitsen. Die strijd won het bedrijf in september, toen de rechter oordeelde dat zo’n ingreep “extreem risicovol en bijzonder chaotisch” zou zijn. Hoewel de toekomst van ChromeOS duidelijk richting een samensmelting met Android evolueert, zal het besturingssysteem dus niet meteen verdwijnen.