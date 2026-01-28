Google test Chrome-functie die Windows trager kan laten opstarten

Google is een nieuwe functie aan het testen in Chrome die ervoor kan zorgen dat je Windows 11- of Windows 10-pc merkbaar trager opstart. De optie duikt momenteel op in een Canary-build van de browser en laat Chrome automatisch starten zodra Windows wordt geladen.

Onlangs legde een senior Microsoft-ingenieur nog uit hoe oudere versies van Windows erin slaagden om opvallend snel opnieuw op te starten. Opstarten en herstarten behoren tot de meest fundamentele functies van een besturingssysteem, en wanneer dat proces hapert, leidt dat al snel tot frustratie bij gebruikers. De recente Patch Tuesday-updates voor Windows 11 bewezen dat nog maar eens. Die zorgden voor problemen met afsluiten, sluimerstand en zelfs het opstarten zelf, al zijn die bugs intussen verholpen via noodupdates. Maar niet alle opstartproblemen komen per definitie van Windows zelf.

Voorgrondproces kan systeem vertragen

Uit de nieuwste Chrome Canary-build blijkt dat Google experimenteert met een instelling die de browser automatisch laat starten zodra Windows opstart. In de instellingen verschijnt daarvoor een nieuwe schakelaar ‘Chrome starten wanneer mijn computer opstart’. Onder de motorkap werkt Google hier al langer aan. Sinds het najaar van vorig jaar bevat Chromium een experimentele functie met de naam kForegroundLaunchOnLogin. Die naam verklapt meteen de bedoeling: Chrome zou niet zomaar op de achtergrond starten, maar als een actief proces op de voorgrond. Dat meldt Neowin-forumlid Leopeva64 op X. De gebruiker kon al aan de slag met de Canary-build van Chrome.

Dat detail is belangrijk, want voorgrondprocessen krijgen doorgaans een hogere prioriteit dan achtergrondtaken. Op krachtige systemen met een snelle SSD en moderne CPU zal dat nauwelijks merkbaar zijn, maar op oudere of minder krachtige pc’s kan het wel degelijk impact hebben. Denk aan systemen zonder SSD of laptops met een eenvoudige processor: daar kan het extra laden van Chrome tijdens het opstarten zorgen voor een tragere Windows-start. Er is ook een aparte kLaunchOnStartup-schakelaar aanwezig die fungeert als controlemechanisme, maar het blijft een functie die potentieel extra druk legt op het systeem tijdens het opstarten.

Standaard uitgeschakeld, maar toch opletten

Leopeva64 zegt verder ook dat de nieuwe optie voorlopig standaard uitgeschakeld staat. Dat is geen toeval, want Google lijkt zich bewust van de mogelijke impact op prestaties. Wie de functie toch inschakelt, doet dat dus expliciet zelf. Voor gebruikers die merken dat hun pc trager opstart, blijft het belangrijk om het aantal programma’s dat automatisch met Windows meedraait te beperken. Microsoft biedt daarvoor ook officiële richtlijnen en hulpmiddelen aan om opstartprocessen in Windows 10 en 11 te beheren.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer deze Chrome-functie de definitieve versie van de browser haalt. Zoals bij veel Canary-experimenten kan Google de optie nog aanpassen of zelfs volledig schrappen. Maar mocht de functie uiteindelijk worden uitgerold, dan is het er eentje om bewust mee om te gaan, zeker voor oudere systemen die al wat trager opstarten.

