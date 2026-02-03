Mozilla voorziet knop in Firefox om alle AI uit te schakelen

Mozilla komt tegemoet aan de groeiende kritiek op AI-integratie in Firefox. Vanaf de volgende grote release krijgen gebruikers volledige controle over welke AI-functies wel of niet actief zijn in de browser. Wie dat wil, kan AI zelfs volledig bannen uit Firefox.

De aankondiging volgt op uitgebreide feedback van gebruikers, die uiteenlopende verwachtingen hebben van artificiële intelligentie in hun browser. Sommigen zien er meerwaarde in, anderen willen er absoluut niets mee te maken hebben. Mozilla zegt nu expliciet voor die keuzevrijheid te gaan.

Eén schakelaar om AI volledig te blokkeren

In Firefox 148, dat op 24 februari verschijnt, introduceert Mozilla een nieuwe optie met de naam ‘Block AI enhancements’. Die schakelaar laat toe om alle huidige én toekomstige generatieve AI-functies in de desktopbrowser in één keer uit te schakelen. Wie deze optie activeert, krijgt bovendien geen meldingen, pop-ups of suggesties meer te zien over bestaande of aankomende AI-functies. De instelling blijft behouden bij browserupdates en kan op elk moment opnieuw aangepast worden.

“We hebben gehoord van mensen die helemaal niets met AI te maken willen hebben”, zegt Firefox-topman Ajit Varma. “Maar ook van gebruikers die AI-tools willen die écht nuttig zijn. Door naar onze community te luisteren en trouw te blijven aan onze focus op keuzevrijheid, hebben we deze AI-bediening gebouwd”, klinkt het.

Gedetailleerde controle per AI-functie

Naast het volledig blokkeren van AI, kunnen gebruikers ook afzonderlijke AI-functies beheren. In het nieuwe AI-instellingenpaneel kunnen ze per onderdeel beslissen wat wel en niet actief blijft. Het gaat onder meer om automatische browservertalingen, het genereren van alt-tekst voor afbeeldingen in pdf’s, AI-gestuurde tabbladgroepering met voorgestelde namen, linkvoorvertoningen met kernpunten en toegang tot chatbots via de zijbalk. Die laatste omvat onder andere Claude, ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini en Le Chat Mistral.

Volgens Mozilla zullen de instellingen automatisch aansluiten bij het huidige gebruik. Functies die eerder actief waren, blijven ingeschakeld. Opties die gebruikers al hadden uitgeschakeld, blijven geblokkeerd. AI-functies die nog niet werden gebruikt, verschijnen als beschikbaar maar niet actief.

Standaard uitgeschakeld, maar niet voor iedereen

De ‘Block AI enhancements’-schakelaar staat standaard uit. Dat betekent dat Firefox AI-functies blijft aanbieden zoals vandaag, tenzij de gebruiker expliciet ingrijpt. Mozilla benadrukt wel dat de nieuwe AI-instellingen duidelijk en centraal toegankelijk worden in de browserinstellingen. De functie verschijnt eerst in Firefox Nightly, het experimentele testkanaal, en rolt later deze maand uit naar alle desktopgebruikers. Mozilla roept vroege gebruikers op om feedback te geven via Mozilla Connect.

De aankondiging ligt in lijn met eerdere uitspraken van Mozilla’s nieuwe CEO Anthony Enzor-DeMeo. In december benadrukte hij al dat AI in Firefox altijd een keuze moet blijven. “Elk product dat we bouwen moet mensen controle geven over hoe het werkt”, zei Enzor-DeMeo. “Privacy, datagebruik en AI moeten duidelijk en begrijpelijk zijn. AI moet altijd iets zijn dat je eenvoudig kunt uitschakelen. Gebruikers moeten weten waarom een functie bestaat en welke meerwaarde ze biedt.”

Met deze stap positioneert Mozilla zich nadrukkelijk als tegengewicht voor browsers die AI steeds dieper en vaak minder vrijblijvend integreren. Voor Firefox-gebruikers betekent het vooral één ding: volledige regie over hoeveel AI ze in hun browser toelaten.