Absurd aantal pc’s draait nog steeds op Windows 10

Hoewel Microsoft in oktober de officiële ondersteuning van Windows 10 heeft laten aflopen, is een enorme groep gebruikers nog altijd niet mee met de overstap.

Volgens de nieuwste StatCounter-cijfers draait wereldwijd nog steeds bijna 43 procent van de pc’s Windows 10, goed voor een miljard gebruikers wereldwijd. 54 procent van de wereldwijde gebruikers stapte al over naar Windows 11. procent. In de VS ligt die kloof nog wat groter: 34,75 procent is er blijven hangen op Windows 10, tegenover de 62,28 procent die wel al overstapte naar Windows 11.

Dell-COO en vicevoorzitter Jeffrey Clarke gaf tijdens een recente earnings call al toe dat de migratie dit keer stroever verloopt dan bij vorige OS-upgrades. “We hebben zo’n 500 miljoen pc’s die wél kunnen upgraden, maar het nog niet hebben gedaan. En nog eens 500 miljoen die vier jaar oud zijn en Windows 11 simpelweg niet aankunnen”, klonk het.

Strenge hardware-eisen breken Microsoft zuur op

Dat veel gebruikers blijven vasthouden aan Windows 10, is niet zo gek. De stevige hardwarevereisten van Windows 11 sluiten een groot deel van oudere (maar technisch nog perfect bruikbare) toestellen uit. Microsoft biedt die groep een uitweg via het ESU-programma, dat tot oktober 2026 beveiligingsupdates levert. Zonder die extra levenslijn zijn honderden miljoenen systemen echter vogelvrij voor nieuwe malware en exploits. Opvallend: Windows 11 ging pas dit jaar Windows 10 voorbij in marktaandeel, maar de vele upgradecampagnes en promoties lijken de massa niet te overtuigen.

Als het aan de pc-markt ligt, hoeven we de komende maanden geen grote inhaalbeweging meer te verwachten. Onderzoeksbureau IDC zag de pc-verkoop in de VS in Q3 met slechts 1 procent stijgen ten opzichte van vorig jaar. Canalys kwam eerder al tot dezelfde conclusie: het einde van Windows 10-ondersteuning zorgde niet voor de gehoopte verkoopsboost. Ook gamers blijven plakken: uit Valves meest recente Steam Hardware Survey blijkt dat ruim 31 procent van de Steam-gebruikers nog altijd op Windows 10 zit. Clarke blijft ondanks alles optimistisch en ziet naar eigen zeggen “ruime kansen om twijfelaars alsnog over de streep te trekken”, vooral met de komst van AI-pc’s in 2026.

Microsoft te optimistisch

Achteraf bekeken was het misschien te optimistisch om te verwachten dat iedereen vlot zou overstappen, ook al kreeg Windows 10 meer dan tien jaar ondersteuning. Nog altijd draait zo’n 3 procent van de wereldwijde pc’s zelfs Windows 7. Toch blijft het opvallend dat Microsoft de Windows 10-einddatum niet heeft opgeschoven, zeker vanuit veiligheidsoogpunt. Door het strakke schema zitten nu miljoenen apparaten in een grijze zone tussen ‘verouderd’ en ‘nog volop in gebruik’.

Wie een Windows 10-pc heeft die inmiddels geen updates meer krijgt, kan hem beter even offline halen. Zo blijft het toestel bruikbaar als lokale machine, zonder risico op besmettingen. Amerikaanse gebruikers moeten 30 dollar betalen, maar door de Europese wetgeving kunnen wij gratis genieten van een jaar extra Windows 10-updates.