Gebruikers mijden Windows 11, zelfs als ze wél kunnen upgraden

De ondersteuning voor Windows 10 liep in oktober officieel af, maar dat betekent niet dat gebruikers massaal overstappen op Windows 11. Integendeel: volgens pc-fabrikant Dell lijkt de upgradebereidheid lager dan ooit. Zelfs toestellen die perfect aan de hardware-eisen voldoen, blijven opvallend vaak op Windows 10 draaien.

Dell-COO Jeff Clarke schetste de situatie tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers, waarvan The Motley Fool een transcriptie deelt.. De pc-markt rekende op een nieuwe ‘vervangingscyclus’: zodra Windows 10 zijn laatste updates had gekregen, zouden miljoenen gebruikers een nieuwe Windows 11-pc kopen. Die logica lag ook aan de basis van de eerdere overstap van Windows 7/8 naar Windows 10, die destijds wél voor een verkoopgolf zorgde. Maar nu blijft die golf dus uit. Clarke zegt dat Dell zo’n 10 tot 12 procentpunt achterloopt op het verwachte adoptieniveau van Windows 11. Anders gezegd: de upgrade gaat trager dan bij vorige generaties.

1 miljard apparaten blijft hangen op Windows 10

Een veelbesproken factor is natuurlijk de strenge hardware-eisen van Windows 11. Wereldwijd voldoen zo’n 500 miljoen oudere pc’s niet aan de TPM-normen en moeten die dus noodgedwongen op Windows 10 blijven. Maar vooral de andere helft verrast: nóg eens 500 miljoen pc’s zou technisch gezien wél kunnen upgraden, maar doet dat bewust niet. Gebruikers negeren de upgrade, stellen ze uit of blokkeren die actief. Dat wijst volgens Dell op een bredere terughoudendheid.

Een eerste bezorgdheid bij gebruikers is stabiliteit en compatibiliteit: Windows 11 heeft al meerdere keren te maken gehad met vervelende bugs na updates. Voor veel mensen draait Windows 10 probleemloos, en ze riskeren liever niet dat er iets misloopt. Windows 11 zou voor hen te weinig meerwaarde bieden. Windows 11 voelt vooral anders, en niet iedereen houdt van verandering. Velen zien weinig voordelen die een overstap rechtvaardigen. En dan is er ook ngo de vrees voor tragere prestaties: Windows 11 is nu eenmaal zwaarder dan Windows 10, zeker op oudere hardware. Het is dan ook geen ideaal uitgangspunt om twijfelaars over de streep te trekken.

Tot slot is er ook de AI-moeheid. Microsoft zet zwaar in op Copilot en andere AI-functies, maar niet iedereen zit daarop te wachten. Sommige gebruikers ervaren de AI-integratie dan ook als opdringerig.

Beveiliging blijft het belangrijkste argument

Toch is er één onmiskenbare reden om toch te upgraden: veiligheid. Windows 10 krijgt alleen nog beveiligingsupdates voor wie een ESU-abonnement activeert, en dat loopt maar tot 13 oktober 2026. Zonder updates nemen de kwetsbaarheden snel toe en wordt een pc een makkelijk doelwit voor aanvallen. Voor wie wél kan upgraden, blijft een overstap naar Windows 11 dus het meest toekomstbestendig, al moet Microsoft duidelijk aan het vertrouwen (en de stabiliteit) werken.