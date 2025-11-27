Adoptie Windows 11 blijft opvallend achter op Windows 10

Volgens Dell gaat de uitrol van Windows 11 aanzienlijk trager dan die van Windows 10, toen dat in dezelfde fase zat.

Windows 10 kreeg vorige maand officieel zijn laatste reguliere update, maar dat betekent niet dat iedereen massaal is overgestapt naar Windows 11. Tijdens de bespreking van de cijfers voor kwartaal 3 van boekjaar 2026 liet Dell-COO Jeffrey Clarke optekenen dat de transitie naar Windows 11 nog lang niet rond is. “We hebben de Windows 11-transitie niet afgerond. In vergelijking met het vorige einde-van-ondersteuning zitten we met Windows 11 10 tot 12 procent achter op hetzelfde moment”, zegt Clarke aan The Register.

Geen upgradehonger naar Windows 11

Een van de oorzaken ligt voor de hand: zo’n 500 miljoen bestaande pc’s voldoen niet aan de strengere systeemvereisten van Windows 11. De rest van de markt draait Windows 10 vaak nog prima en heeft volgens Clarke geen dringende reden om over te schakelen.

Je zou verwachten dat een half miljard incompatibele pc’s een gigantische vervangingsgolf zouden veroorzaken, maar Dell rekent daar voorlopig niet op. Clarke voorspelt matige pc-verkopen in de komende periode, wat erop wijst dat consumenten én bedrijven hun hardware niet sneller zullen vernieuwen, enkel om Windows 11 te kunnen draaien.

Het gebrek aan enthousiasme hoeft niet te verbazen. Windows 11 ligt al langer onder vuur door onvoorspelbare updates, het verplichte Microsoft-account en een almaar groeiende lading AI-functionaliteit. Ondanks die kritiek zet Microsoft zwaar in op Copilot en andere AI-snufjes om de upgrade aantrekkelijker te maken, een strategie waar ook partners als AMD en Dell volop in meegaan.

Sterke cijfers dankzij AI

Ondanks de tegenvallende Windows 11-adoptie had Dell weinig te klagen. Het bedrijf rapporteerde een omzet van 27 miljard dollar en verwacht dat boekjaar 2026 “weer een recordjaar wordt”. De grootste motor is de AI-markt: Dell ziet een sterke vraag naar AI-servers en claimt zelfs dat het “de AI-race aan het winnen is”.