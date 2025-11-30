Vragenvuur: eBox veilig blijven gebruiken in Windows 10?

“Als ik met Windows 10 blijf werken nadat Microsoft stopt met updates, kan ik mijn eBox met officiële documenten dan veilig blijven gebruiken of moet ik weer op papier gaan werken? Dat zou een stap achteruit zijn, maar ik weet het dus niet”, vraagt lezer Fons zich af.



Dat is een heel terechte bezorgdheid die veel mensen delen. Als je in Windows 10 blijft werken nadat Microsoft stopt met de updates (wat intussen het geval is, tenzij je een jaar verlengt), dan blijft je computer nog wel werken, maar je krijgt geen beveiligingsupdates meer. Dat betekent dat je toestel op termijn kwetsbaarder wordt voor virussen of hackers. Dat is vooral belangrijk als je je computer gebruikt voor online bankieren of het inloggen bij de overheid voor je belastingaangifte, bijvoorbeeld.

Maar wat de eBox zelf betreft: nee, je hoeft geen papieren versie aan te vragen enkel omdat je Windows 10 gebruikt. De eBox is een onlinedienst van de overheid, en die blijft gewoon werken zolang je via een veilige en up-to-date browser kan inloggen (zoals Chrome, Edge of Firefox). Zolang browser up-to-date is, kun je dus je eBox blijven gebruiken zoals altijd. In het Vragenvuur van Clickx 447 (of op onze website), lees je in elk geval hoe je een jaar langer (gratis) van Windows 10-updates kan genieten. Dan zit je alvast nog wat langer goed. Daarna raden wij ook aan om te upgraden naar Windows 11 (of over te schakelen op een ander systeem), als je gevoelige informatie wil blijven verwerken op je pc.

