Belangrijke Windows 11-update draait in de soep

Windows 11-gebruikers krijgen af te rekenen met stevige problemen bij het installeren van de nieuwste Patch Tuesday-update (KB5068861).
De novemberpatch is in principe een van de belangrijkste updates van de voorbije maanden, maar blijkt bij heel wat mensen simpelweg niet te installeren. Alsof dat nog niet genoeg is, duiken er ook zoekproblemen op in Verkenner.
De novemberupdate pakt maar liefst 63 kritieke beveiligingslekken aan. Daarnaast voegde Microsoft enkele verbeteringen toe, waaronder een opgefrist startmenu, betere prestaties en een fix voor de hardnekkige herstartbug na updates. Onder de motorkap blijkt echter niet alles even stabiel te lopen.
Op Reddit en in de Feedback Hub melden gebruikers massaal dat KB5068861 blijft falen. De installatie stopt abrupt met foutcodes als 0x80070306, 0x800f0983 of 0x800f081f. Een tweede poging helpt niet; de foutmelding komt onveranderd terug. Zelfs een SFC-scan (vaak het eerste redmiddel bij updateproblemen) brengt geen verbetering.
Hoe dat komt, blijft voorlopig onduidelijk. Windows 11 heeft wel vaker last gehad van hardnekkige installatiebugs. Hoewel Microsoft al meermaals beloofde die structureel aan te pakken, lijkt een kleine groep gebruikers er telkens opnieuw tegenaan te lopen. Daar lijkt deze keer helaas weinig verandering in te komen.
Wie tegen een van de foutcodes aanloopt, hoeft de update gelukkig niet volledig op te geven. Je kan KB5068861 ook handmatig installeren:
Geen haast? Dan kan je ook wachten. Volgende week verschijnt de optionele novemberupdate, gevolgd door de volgende grote Windows-update op 9 december.
Naast de installatiefouten duikt er nog een vervelende bug op in Verkenner. Volgens gebruikers werkt het zoeken in gedeelde netwerkmappen (zoals op een NAS of server) niet meer zoals het hoort.
De update lijkt de manier waarop Windows zoekt per ongeluk te hebben aangepast. In plaats van de bestaande zoekindex te gebruiken, doorzoekt Verkenner elk bestand op de netwerkmap één voor één. Dat duurt langer, werkt minder betrouwbaar en levert soms zelfs helemaal geen resultaten (of enkel bestandsnamen zonder verdere details).
Voor dit probleem is gelukkig al wél een work-around beschikbaar. Je kan de zoekindex van Windows 11 handmatig resetten via PowerShell met deze commando’s:
Get-AppxPackage -AllUsers MicrosoftWindows.Client.WebExperience | Reset-AppxPackage
Get-AppxPackage -AllUsers MicrosoftWindows.Client.CBS | Reset-AppxPackage
Restart-Service WSearch
