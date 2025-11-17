Windows 10 krijgt bijkomende Setup- en Recovery-updates: Microsoft start uitrol

Die update, KB5071959, vormt de basis, maar het bedrijf publiceerde tegelijk ook een reeks zogeheten ‘dynamic updates’ die bedoeld zijn om de installatie- en herstelomgeving van Windows op punt te zetten. Voor wie minder thuis is in Microsoft-terminologie: dynamic updates zijn pakketten die Windows set-up en de Windows Recovery Environment (WinRE) bijwerken. Dat Recovery-gedeelte, soms ook Safe OS genoemd, is wat je te zien krijgt wanneer Windows in de problemen komt en zichzelf probeert te herstellen. Daarnaast worden ook de setup-bestanden onder handen genomen. Dat is handig voor wie installatiemedia wil updaten of Windows opnieuw wil uitrollen.

Die updates worden doorgaans toegepast vóór je een Windows-image installeert of uitrolt. Ze bevatten onder meer verbeterde versies van Setup.exe, vernieuwde SafeOS-componenten en fixes die ervoor zorgen dat zaken zoals Language Packs en Features on Demand behouden blijven bij een upgrade. Een recent voorbeeld daarvan: VBScript, dat in Windows 11 24H2 als optionele functie wordt aangeboden en dus bewaard moet blijven tijdens zo’n update.

Setup- en Recovery-updates Windows 10

Dit keer verschenen zowel Setup- als Safe OS/WinRE-updates voor álle ondersteunde Windows 10-versies, iets wat we bij Windows 11 niet altijd zien. Een overzicht van de pakketten die Microsoft vrijgaf:

KB5069340 – Safe OS Dynamic Update voor Windows 10 21H2 en 22H2 (11 november 2025)

Verbeteringen aan de Windows Recovery Environment.

KB5068795 – Setup Dynamic Update voor Windows 10 versie 1809 en Windows Server 2019

Verbetert binaries die tijdens de installatiefase worden gebruikt.

KB5068790 – Safe OS Dynamic Update voor Windows 10 versie 1809 en Windows Server 2019

Bevat verbeteringen voor WinRE.

KB5068794 – Setup Dynamic Update voor Windows 10 versie 1607 en Windows Server 2016

Verbetert installatiebestanden voor feature-updates.

KB5068789 – Safe OS Dynamic Update voor Windows 10 versie 1607 en Windows Server 2016

Bevat updates voor de herstelomgeving.

Microsoft benadrukt dat zowel de Setup- als Recovery-updates automatisch via Windows Update binnenrollen. Wie liever zelf aan de slag gaat, kan ze ook handmatig downloaden via de Microsoft Update Catalog.

Toch is niet niet de allereerste update onder het ESU. Die verscheen eveneens vorige week, met als updatenummer KB5068781. Het ging om een patch die een deel beveiligingslekken dicht.

De bijkomende dynamic updates klinken misschien technisch, maar ze spelen een cruciale rol in de levensduur van Windows 10 nu het officieel uit ondersteuning is. Dankzij het ESU-programma blijft Microsoft achter de schermen kleine, maar belangrijke onderhoudswerken uitvoeren. Dat voorkomt dat bedrijven (en enthousiaste thuisgebruikers) vastlopen wanneer ze nog een herstelpunt moeten uitvoeren of een oudere installatie willen upgraden. In zekere zin is dit het achterliggende onderhoud dat ervoor zorgt dat Windows 10 nog even meekan, zelfs nu de focus resoluut op Windows 11 ligt.