SSD’s gaan in overdrive bij verslepen Windows-vensters

Een aantal AMD-gebruikers stoot op een vreemd fenomeen: telkens wanneer je een venster versleept of van formaat verandert, begint Windows op de achtergrond razendsnel logbestanden weg te schrijven.

De ontdekking werd gedaan door Reddit-gebruiker Takia_Gecko, die het gedrag vastlegde en meteen voor een kleine storm zorgde in de AMD-community. De gebruiker merkte op dat in C:\Windows\System32\AMD\EEUDumps een logbestand letterlijk werd gebombardeerd met nieuwe regels zodra er iets met een venster gebeurde. In een begeleidende video is te zien hoe het log in real time blijft aangroeien, aangestuurd door een proces dat via ReadDirectoryChangesW werd gemonitord.

Dat het gebeurt, staat vast — maar of het ook schadelijk is, blijft de vraag. Enthousiastelingen en tweakers die graag precies willen weten wat Windows doet, trokken alvast aan de alarmbel.

Schadelijk voor je SSD?

Het idee dat een logbestand continu naar een SSD schrijft, klinkt op het eerste gezicht niet best. Maar experts temperen de onrust: moderne SSD’s zijn gebouwd om duizenden gigabytes writes te verwerken en maken bovendien slim gebruik van caching. Zelfs goedkope modellen die een deel van het systeemgeheugen gebruiken (HMB) ontzien de eigen NAND-chips.

De logregels waarover het gaat zijn bovendien minuscuul. Theoretisch kan het aantal writes oplopen, maar in de praktijk lijkt de kans klein dat de levensduur van je SSD eronder lijdt.

Mogelijke schuldige: AMD External Events Utility

Interessant detail: volgens de Redditor zit de service AMD External Events Utility achter het gedrag. Die service is gelinkt aan FreeSync-functionaliteit, wat meteen de vraag oproept of FreeSync-gebruikers opletten moeten. Wanneer de service wordt uitgeschakeld, stopt het loggespammen onmiddellijk. Maar of FreeSync of andere AMD-features daardoor minder goed werken, is niet duidelijk. De Redditor zelf zag geen negatieve gevolgen, maar benadrukt dat dit niet zonder risico is.

Een tweede workaround die circuleert: het redirecten van alle writes in de EEUDumps-map naar nul: een soort digitale prullenbak. Ook dat werkt, maar is iets voor gevorderden.

Wachten op AMD

De ontdekking wordt intussen breed gedeeld op social media en in hardwareforums. De redactie van Tom’s Hardware heeft AMD om een reactie gevraagd, maar voorlopig blijft het stil. De verwachting is dat AMD dit gedrag in een toekomstige driverupdate zal verduidelijken of aanpassen.

Tot die tijd geldt vooral: wie niets vreemds merkt aan zijn systeem, hoeft zich waarschijnlijk geen zorgen te maken. Maar wie een beetje te veel nieuwsgierig is naar wat zijn pc in de achtergrond uitspookt, heeft er weer een mysterie bij.