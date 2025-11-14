Media Creation Tool voor Windows 11-installaties via usb krijgt update

Microsoft heeft deze week zijn traditionele Patch Tuesday-updates uitgebracht. Windows 10, dat inmiddels enkel nog beveiligingsupdates krijgt via het Extended Security Updates-programma, ontvangt KB5071959, terwijl Windows 11 de patches KB5068861 en KB5067112 meekrijgt. Opvallend detail: met deze Windows 11-updates wordt het gebruik van illegale KMS-activeringsmethodes onmogelijk gemaakt. Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke bugfixes en veiligheidsverbeteringen.

Wie een verse installatie van Windows 11 wil uitvoeren, kan dus opnieuw terecht bij de Media Creation Tool (MCT). Voor wie het hulpprogramma niet kent: het is Microsofts officiële tool om een installatie-USB of ISO-bestand te maken voor Windows 10 en 11. De servers van Windows Update leveren nu ook meteen de november-patch mee wanneer je via de MCT downloadt.

Geen nieuw versienummer

Wat vreemd is: de Media Creation Tool zelf kreeg géén nieuwe versienummering mee. Volgens Deskmodder blijft de tool steken op versie 10.0.26100.7019. Eerder dit jaar had de MCT al wat kuren nadat de Windows 11 25H2-update uitrolde. Zowel Windows 10 als 11 kenden problemen, en dat kwam bijzonder ongelegen. Vooral voor Windows 10-gebruikers die net wilden upgraden nu hun systeem officieel geen ondersteuning meer heeft.

Wie schrik heeft dat die eerdere bugs nog spelen, kan op beide oren slapen. De huidige MCT-versie bevat de nodige fixes om Windows 11-installaties weer vlot te laten verlopen. De nieuwste ESU-update voor Windows 10 zit voorlopig nog niet in de tool, maar de eerder gemelde fouten in dat traject zouden wél opgelost zijn.

Media Creation Tool blijft populair

De Media Creation Tool blijft een populair middel om Windows schoon te installeren, zeker voor gebruikers die een nieuwe pc opzetten of een haperend systeem willen resetten. Het is opvallend dat Microsoft de tool zelf zo weinig actualiseert, terwijl het wel een cruciale rol speelt in het upgradepad richting Windows 11. Het bedrijf lijkt daarmee vooral in te zetten op Windows Update en Windows Backup, maar zolang de MCT eigenhandig complete installatiemedia kan maken, blijft het een vaste waarde voor technisch onderlegde gebruikers, en een handige reddingsboei wanneer Windows Update het laat afweten.