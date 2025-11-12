Windows 11 krijgt eindelijk ingebouwde ondersteuning voor 1Password en Bitwarden

Microsoft breidt zijn passkey-functie verder uit: vanaf de november 2025-update ondersteunt Windows 11 nu ook 1Password en Bitwarden rechtstreeks vanuit het systeem.

Microsoft kondigde de functie al in juni aan, maar toen was ze enkel beschikbaar voor testers in de Insider-builds van Windows 11. Nu is de update voor iedereen uitgerold. Wie 1Password gebruikt, kan zijn passkeys automatisch laten synchroniseren over al zijn apparaten. Je hebt hiervoor wel de nieuwste MSIX-versie van de app nodig. Zo hoeven gebruikers niet langer te vertrouwen op browserextensies of losse tools om met passkeys in te loggen.

Na de installatie verschijnt een korte introductie om je te helpen met de configuratie. Je kunt 1Password ook handmatig activeren via Instellingen > Accounts > Passkeys > Geavanceerde opties. Zet daar simpelweg de schakelaar om naast 1Password, en het programma verschijnt meteen als officiële passkeyprovider in Windows.

Ook Bitwarden doet mee, al zit die integratie nog in bèta. Voorlopig moet je de desktopversie rechtstreeks downloaden van Bitwardens GitHub-pagina om de functie te gebruiken. De uiteindelijke release via de reguliere app volgt later. Zodra je Bitwarden hebt ingesteld, kun je er passkeys uit je kluis mee gebruiken voor zowel apps als websites, zelfs als de browserextensie niet actief is.

Meer veiligheid, minder wachtwoorden

Microsofts eigen Password Manager (bekend van de Edge-browser) krijgt eveneens een upgrade. Het programma is nu volledig geïntegreerd in Windows en gebruikt je Microsoft-account om passkeys veilig te synchroniseren tussen apparaten. Volgens Microsoft zijn de sleutels bovendien extra beschermd door Azures Hardware Security Modules en Confidential Compute-technologie, waardoor ze niet uitleesbaar zijn, zelfs niet door Microsoft zelf.

Met deze stap zet het bedrijf zijn kruistocht tegen traditionele wachtwoorden voort. Passkeys zijn veiliger, niet te raden of te phishen, en worden automatisch gegenereerd door je toestel. De uitbreiding met 1Password en Bitwarden toont dat Microsoft het wachtwoordloze tijdperk serieus neemt. Nu zowel de ingebouwde als externe beheerders op systeemniveau samenwerken, wordt het gebruik van passkeys eindelijk gebruiksvriendelijk én platformonafhankelijk.