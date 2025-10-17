Let op: Facebook Messenger-app op Windows en Mac verdwijnt binnenkort

Meta, het bedrijf achter onder andere Facebook en Instagram, heeft aangekondigd dat de (Facebook) Messenger-app op Windows en MacOS later dit jaar wordt stopgezet. Gebruikers kunnen nog tot 15 december 2025 gebruikmaken van de app. De Messenger-app voor Android-smartphones, -tablet, iPhones en iPads blijft trouwens wel gewoon werken. Wie Messenger wil gebruiken zonder Facebook zelf te openen, kan nog steeds in hun internetbrowser surfen naar messenger.com en daar inloggen met hun Facebook-account.

De Messenger-app na 15 december

Hoewel de Messenger-app na 15 december niet meer zal werken, wordt hij niet automatisch verwijderd van je pc. Aangezien de app helemaal niets meer zal doen na die datum, adviseert Meta om hem gewoon te verwijderen. Als je na die datum de app opent, word je bovendien automatisch doorgestuurd naar de algemene Facebook-app en kan je via die weg chatberichten sturen.

Het is ten slotte niet duidelijk waarom Meta ervoor kiest om te stoppen met de app. In de hulppagina van Messenger staat gewoon sinds 16 oktober dat gebruikers nog 60 dagen (vandaar de einddatum van 15 december) hebben om de app te gebruiken. We vermoeden dat de apps voor Windows en Mac te weinig gebruikers hadden en dat Meta met deze beslissing kosten wil besparen. Data over het aantal gebruikers van de Messenger-apps heeft Meta nooit gedeeld, niet in het algemeen en ook niet uitgesplitst per platform.