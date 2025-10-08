Microsoft-account wordt vermoedelijk verplicht in Windows 11

In testversies van Windows 11 lijkt Microsoft er alles aan te doen om een Microsoft-account verplicht te maken.

In de nieuwste testversies van het besturingssysteem verwijdert het bedrijf alle bekende trucs waarmee gebruikers tot nu toe de verplichte aanmelding met een Microsoft-account konden omzeilen. Daarmee wordt het voor de meeste gebruikers binnenkort onmogelijk om Windows 11 nog zonder internetverbinding of online profiel te installeren. Die intentie blijkt onder meer uit release notes van Insider Preview Build 26120.6772.

Geen lokaal account meer tijdens installatie

In de zogeheten Out of Box Experience (OOBE, het eerste installatieproces van Windows 11), haalt Microsoft de laatste methodes weg waarmee gebruikers een lokaal account konden aanmaken. Daarmee verdwijnt ook de bekende bypassnro-prompt, die tot nu toe toeliet om de verplichte internetverbinding te omzeilen en een lokaal profiel aan te maken.

Volgens Microsoft is die wijziging nodig omdat sommige gebruikers belangrijke configuratieschermen zouden overslaan, waardoor hun toestel “niet volledig wordt ingesteld voor gebruik”. Daarom, zo stelt het bedrijf, moet de installatie worden afgerond met een actieve internetverbinding en een Microsoft-account.

Kritiek op accountbeleid

Niet iedereen gelooft dat argument. Critici vermoeden dat Microsoft vooral uit is op meer dataverzameling en service-integratie. Door iedereen te verplichten in te loggen met een Microsoft-account, krijgt het bedrijf directe toegang tot meer gebruikersdata en kan het sneller zijn clouddiensten zoals OneDrive en Microsoft 365 promoten.

Voor veel privacybewuste gebruikers voelt de maatregel aan als een stap terug. De mogelijkheid om met een lokaal account te werken was jarenlang een belangrijk kenmerk van Windows, zeker voor wie graag zelf bepaalt wat er met zijn gegevens gebeurt.

Er zijn (voorlopig) nog omwegen

Wie handig genoeg is, heeft nog een paar uitwegen. Op Windows 11 Pro kan je tijdens de installatie kiezen voor ‘Domein toevoegen in plaats van Microsoft-account’ om lokaal te blijven werken. Voor Windows 11 Home wordt het wat ingewikkelder: daar moet je zelf aan de slag met tools zoals Rufus of door de installatiebestanden van Windows aan te passen.

Toch lijkt de richting duidelijk. Microsoft wil dat iedereen via een online account werkt, en zal waarschijnlijk ook toekomstige trucs van gebruikers snel dichten. Wie dat niet ziet zitten, zal op termijn wellicht beter af zijn met een alternatief besturingssysteem, zoals Linux.