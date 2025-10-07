Microsoft wijzigt hoe afbeeldingen in Outlook worden verwerkt

Microsoft sleutelt opnieuw aan Outlook — en deze keer is het niet zomaar een cosmetische wijziging. De aanpassing treft niet alleen de nieuwe Outlook voor Windows, maar ook de webversie van de populaire maildienst. Dat laat de softwarereus weten op zijn blog.

Tot nu toe werkte Outlook met een attachment ID in de HTML-code van een bericht. Die unieke code liet ontwikkelaars toe om via add-ins een afbeelding op te sporen en het Base64-bestand op te halen. Binnenkort verdwijnt die aanpak: Microsoft vervangt de attachment ID door een content ID. Voor ontwikkelaars die afhankelijk zijn van de oude methode, betekent dat een breuk in de compatibiliteit van hun plug-ins.

Beveiliging als drijfveer

De wijziging maakt deel uit van een bredere beveiligingsupdate. Outlook schakelt over naar een veiliger manier om afbeeldingen op te halen via een fetch call met een beveiligingstoken in de request header, in plaats van een eenvoudige GET-aanvraag. Die techniek was al langer in gebruik in de klassieke Outlook-versie, maar wordt nu ook doorgetrokken naar de nieuwe Outlook en de webclient. Volgens Microsoft moet deze wijziging zijn gebruikers beter beschermen en misbruik van e-mailinhoud bemoeilijken.

Voor gewone gebruikers verandert er niets merkbaar, tenzij ze add-ins gebruiken die door de wijziging plots niet meer goed functioneren. Microsoft raadt ontwikkelaars daarom aan hun code tijdig aan te passen aan het nieuwe systeem en de parsinglogica te testen vóór 15 november, wanneer de update wereldwijd wordt uitgerold.

Hoewel het voor eindgebruikers dus grotendeels een stille update blijft, toont de ingreep opnieuw hoe Microsoft stukje bij beetje probeert de nieuwe Outlook op gelijke voet te brengen met de klassieke versie, zowel qua functies als beveiliging.