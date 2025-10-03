Microsoft wil breken met AMD en NVIDIA en zelf chips bouwen

Microsoft gaat zijn eigen AI-chips bouwen. Het bedrijf wil zo minder afhankelijk worden van GPU-reuzen NVIDIA en AMD.

Volgens CTO Kevin Scott gebruikt Microsoft nu al zijn eigen chips in bepaalde datacenters. Het idee is om op termijn vooral nog in-house hardware in te zetten om de groeiende vraag naar rekenkracht voor AI bij te benen. Toch houdt het bedrijf de deur op een kier: “We zijn niet religieus over welke chips we gebruiken”, zei Scott aan Windows Central. “Tot nu toe bood NVIDIA de beste prijs-prestatieverhouding, maar we bekijken alle opties om genoeg capaciteit te kunnen leveren.”

Die capaciteit is broodnodig. De vraag naar AI-hardware is de voorbije twee jaar geëxplodeerd en NVIDIA’s beurswaarde schoot door naar zo’n 4 biljoen dollar. Bedrijven als Microsoft, Google en Amazon zijn allemaal op zoek naar manieren om de controle over hun AI-infrastructuur strakker in eigen handen te houden.

Eigen chips en zelfvoorzienend in AI

Microsoft AI-topman Mustafa Suleyman benadrukte onlangs dat het bedrijf een eigen chipcluster bouwt om onafhankelijker te worden. “We moeten de capaciteit hebben om zelf modellen van wereldklasse te ontwikkelen. Tegelijk blijven we pragmatisch: waar het efficiënter is, gebruiken we ook externe modellen”, aldus Suleyman.

Het gaat Microsoft niet enkel om losse chips, maar om de volledige infrastructuur eromheen: netwerk, koeling en architectuur moeten samen één optimaal systeem vormen dat perfect aansluit bij de AI-workloads in de cloud.

Spanningen met OpenAI

De timing is opvallend, want de samenwerking met OpenAI (waarin Microsoft zo’n 13 miljard dollar investeerde) lijkt minder hecht dan voorheen. Het bedrijf stapte recent uit twee megadeals rond datacenters omdat het geen extra capaciteit wilde leveren voor ChatGPT-training. OpenAI-baas Sam Altman verzekerde intussen dat zijn bedrijf niet langer compute-beperkingen ervaart.

Microsoft lanceerde in 2023 al de Azure Maia AI Accelerator en werkt nu aan nieuwe generaties chips die dieper verweven worden met Azure. Daarmee hoopt het bedrijf zowel de kosten als de efficiëntie onder controle te houden in een markt die steeds competitiever en kapitaalintensiever wordt.