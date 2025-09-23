Einde in zicht voor irritante cookiebanners? Europa denkt aan versoepeling

Voor velen onder ons zijn ze simpelweg een bron van ergernis. Als je doorklikt naar een website blokkeert een schermbrede pop-up de content. Je moet dan eerst kiezen welke cookies je toelaat voor je verder kan surfen. Het is een systeem dat Europa in 2009 zelf in het leven riep met de e-Privacyrichtlijn, maar de regelgevers lijken nu in te zien dat het de surfervaring ook danig kan verstoren. Want wees eerlijk: maar al te vaak klikken we cookiebanners achteloos weg of drukken zonder nadenken op ‘alles accepteren’.

Weg met ‘cookie-overlast’

Volgens Politico onderzoekt de Commissie nu alternatieven die minder rompslomp en meer duidelijkheid moeten brengen. Een van de voorstellen: gebruikers laten hun voorkeuren één keer instellen in hun browser, zodat ze niet telkens opnieuw moeten klikken op ‘accepteren’ of ‘weigeren’.

Ook binnen Europa groeit de roep om verandering. Denemarken pleitte onlangs voor het afschaffen van banners bij technisch noodzakelijke cookies, bijvoorbeeld om een site te laten functioneren. Volgens het land zijn de meeste marketing- en advertentiecookies “onschadelijk” en levert het huidige systeem vooral frustratie en banner-moeheid op.

Privacy blijft belangrijk

Belangrijk: een versoepeling van de cookieregels betekent niet dat de Europese privacybescherming op de schop gaat. De strengere GDPR-regelgeving blijft gewoon gelden, en de nieuwe afspraken rond cookies zouden daar waarschijnlijk in geïntegreerd worden. Toch valt te verwachten dat privacywaakhonden en burgerrechtenorganisaties bezwaar zullen maken. Voor hen zijn cookiebanners immers een van de weinige zichtbare momenten waarop gebruikers expliciet hun toestemming geven.

Een concrete datum voor de hervorming is er nog niet. De gesprekken zitten in een voorbereidende fase, al lijkt het draagvlak binnen de EU groter dan ooit om de cookiechaos te reduceren. Of dat betekent dat we binnenkort écht verlost zijn van het wegklikken van banners, zal de komende maanden moeten blijken.