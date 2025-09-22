Bellen we straks via Starlink? SpaceX wil 15.000 satellieten lanceren

Starlink wil 15.000 satellieten in een baan om de aarde brengen voor een mobiel netwerk via Starlink. Bellen we straks via Musk en co?

Na de miljardenovername van EchoStar wil SpaceX zijn satellietnetwerk fors uitbreiden. Het bedrijf heeft bij de Amerikaanse telecomwaakhond FCC een aanvraag ingediend om tot 15.000 nieuwe satellieten te lanceren voor zijn mobiele Starlink-dienst. Dat meldt PC Mag.

Het huidige “direct-to-cell”-systeem van Starlink telt al meer dan 650 satellieten, waarmee gebruikers in dode zones sms’en en zelfs WhatsApp-videogesprekken kunnen voeren. Dankzij de radiospectrumrechten die SpaceX overneemt van EchoStar, belooft het bedrijf nu een 20-voudige toename in snelheid, vergelijkbaar met 4G LTE.

De nieuwe generatie satellieten komt in een lage baan rond de aarde, op slechts 326 tot 335 kilometer hoogte. Dat moet de latentie aanzienlijk verminderen, wat vooral belangrijk is voor telefoongesprekken en realtime communicatie.

Hybride netwerk: satelliet én masten

Interessant is dat SpaceX in zijn FCC-aanvraag niet alleen spreekt over satellieten, maar ook over een hybridemodel met zendmasten op de grond. Daarmee zou het bedrijf een netwerk bouwen dat zowel via de ruimte als via de grond werkt. In de VS gaat het om spectrum in de 2GHz-band dat SpaceX via EchoStar in handen krijgt. Analisten vermoeden dat dit vooral een lange­termijnstrategie is om extra capaciteit te voorzien of spectrum te kunnen verhuren aan klassieke mobiele operatoren.

Eerst bij providers in de VS

Als het project er komt, zal het in eerste instantie op de Amerikaanse markt mikken. Tot nu toe is T-Mobile de exclusieve partner voor Cellular Starlink in de VS. Met de EchoStar-deal krijgt ook Boost Mobile toegang tot de dienst. Toch sluit SpaceX niet uit dat het de dienst op termijn als volwaardige concurrent voor traditionele providers zal aanbieden.

CEO Elon Musk liet eerder al verstaan dat het nog minstens twee jaar duurt voordat de nieuwste smartphones chipsets hebben die compatibel zijn met de EchoStar-frequenties. Intussen werkt SpaceX samen met fabrikanten om die ondersteuning in toekomstige toestellen in te bouwen.

Bellen via Starlink

De aanvraag voor 15.000 nieuwe satellieten komt amper een jaar nadat SpaceX al groen licht vroeg voor bijna 30.000 extra Starlink-satellieten voor breedbandinternet. Terwijl die vooral gericht zijn op gigabit-thuisinternet, moet deze nieuwe vloot de mobiele Starlink-dienst wereldwijd schaalbaar maken. Als de plannen doorgaan, zou Starlink in de komende jaren kunnen uitgroeien van een oplossing voor afgelegen regio’s tot een volwaardige speler in de mobiele markt, met een netwerk dat in theorie de hele planeet van dekking kan voorzien.