Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Je internetbrowser bewaart automatisch je surfgedrag en je zoekgeschiedenis. Als je niet wil dat dit gebeurt, kan je het best incognito surfen.

Wat is incognito surfen?

Incognito surfen of privé surfen is het gebruikmaken van je internetbrowser, zonder dat die je gegevens opslaat. Je gaat als het ware ‘anoniem’ surfen. Je browser zal je geschiedenis, cookies, gebruikersnamen, enzovoort, niet opslaan.

Heb je per ongeluk iets opgezocht waarvan je liever had dat de browser het niet had opgeslagen? Lees hier hoe je je geschiedenis moet wissen.

Hoe moet je incognito surfen?

Zowat elke browser heeft standaard een incognito-modus ingebouwd. Wij laten zien hoe je van deze functie gebruik kan maken.

Via Chrome

Klik op de drie stipjes in Chrome Klik op “nieuw incognitovenster”

Desktop

Om een incognitovenster te openen in Chrome, moet je rechts bovenaan op de drie stipjes klikken, daarna klik je op “nieuw incognitovenster”. Je kan ook de sneltoets CTRL + SHIFT + N gebruiken.

Mobiel

Een incognitovenster openen op mobiel heeft net dezelfde stappen als een incognitovenster openen op een pc. Druk op de drie stipjes en daarna op “nieuw incognitotabblad”.

Via Safari (privémodus)

Incognito heet in Safari simpelweg privémodus. Privémodus en incognito surfen is dus hetzelfde.

Desktop

Klik bovenaan de menubalk op “archief” Klik op “nieuw privévenster”

Om een privévenster te openen in Safari, klik je op “archief” in de menubalk, klik daarna op “nieuw privévenster”. De menubalk kan je bovenaan het scherm terugvinden. Je kan ook de sneltoets ⌘(command) + SHIFT + N gebruiken om meteen een privévenster te openen.

Mobiel

Klik rechts beneden op het “tabladen” icoontje (twee vierkantjes) Druk in het midden op het aantal tabbladen Druk op “privé”

Om een privévenster te openen op je iPhone of iPad, druk je op het icoontje van tabbladen (de twee vierkantjes). Druk daarna in het midden op het aantal open tabbladen. Dit opent de tabgroepen.

Hier kan je een privévenster openen door op “privé” te drukken.

Via Edge

Een incognitovenster heet in Microsoft Edge “InPrivate-venster”.

Klik op de drie stipjes in de Edge browser Klik op “nieuw InPrivate-venster”

Een InPrivate-venster openen in Edge werkt ongeveer hetzelfde als een incognitovenster openen in Chrome. Klik eerst op de drie stipjes in je browser en klik daarna op “nieuw InPrivate-venster”. Je kan ook de sneltoets CTRL + SHIFT + N gebruiken om meteen een nieuw InPrivate-venster te openen.