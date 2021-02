Je browser is ongetwijfeld de applicatie die je op je computer het meeste gebruikt. Het loont dan ook om er een te kiezen die je privacy respecteert.



Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

We weten allemaal wat een browser doet. Je vult een internetadres in en de browser zorgt ervoor dat de bestanden van de webserver worden opgehaald bij de webserver en verwerkt vervolgens die bestanden. Het lijkt een heel eenvoudige taak, maar onder de motorkap zijn browsers heel complexe software die tot veel in staat zijn. Als computergebruiker vertrouw je enorm veel toe aan je browser. Vergelijk het gerust met een persoonlijke assistent in een wereld waar geen computers bestaan. Elke vraag die je hebt moet via je assistent verlopen. Die ziektekwaaltjes die je even opzoekt, huismiddeltjes tegen depressie, politiek getinte zoekopdrachten, etc.

Na een tijdje zal je assistent(e) je dan ook beter kennen dan wie dan ook. Bij een browser is het niet anders. Als computergebruiker word je gevolgd zodat er een profiel van je kan worden opgebouwd. Dat profiel is enorm waardevol voor technologiebedrijven en adverteerders. Wanneer je hoort dat data het nieuwe goud is, dan is dit wat er bedoeld wordt.

Wat is er mis met Google Chrome?

De meestgebruikte browser ter wereld is Google Chrome. Logisch, want de browser is beschikbaar op alle platformen en is compatibel met zowat alle websites. Websitebouwers bouwen hun websites speciaal voor Chrome, want ze weten dat de meeste van hun bezoekers deze browser zullen gebruiken. Toch is het belangrijk om te beseffen dat Google meer een advertentiebedrijf is dan een technologiebedrijf. Google heeft er alle baat bij om een zo goed mogelijk profiel op te bouwen van al hun gebruikers, want ze beschikken ook over hun eigen advertentienetwerk Google Ads. Adverteerders die zich bij Google Ads aansluiten, kunnen hun advertenties dus heel gericht tonen aan een bepaalde doelgroep. Een fabrikant van pampers kan ervoor kiezen om te adverteren bij gebruikers die wellicht een kindje verwachten. Nergens in je Google-profiel ga je opgeven dat je een kindje verwacht, maar dat hoeft ook niet. Dat blijkt uit jouw surfgedrag. Maar hoe word je nu precies gevolgd?

Cookies en device fingerprinting

De klassieke vorm van tracking, gebeurt via cookies. Dit zijn kleine bestandjes die door websites op jouw computer worden gezet. Dergelijke bestanden bevatten bijvoorbeeld inloggegevens zodat je ingelogd kan blijven op websites, maar in extremere gevallen worden bijvoorbeeld ook je zoekopdrachten vastgelegd en worden ze ingezet om een lijst samen te stellen van alle sites die je hebt bezocht. Deze zijn vrij eenvoudig zelf te ontdekken, te verwijderen en te blokkeren, dus het wordt voor trackingbedrijven steeds minder interessant om cookies te gaan toepassen.

Een andere manier (die veel moeilijker te omzeilen is), is door het gebruik van device fingerprinting. Dan gaat een website heel wat gegevens opvragen van jouw computer (de tijdszone, welke browser je gebruikt, je type computer, geïnstalleerde lettertypes, etc.) tot er genoeg gegevens zijn verzameld om een unieke “vingerafdruk” op te stellen. Wanneer een website vervolgens je naam te weten komt, kunnen ze dit linken aan je unieke vingerafdruk. Via coveryourtracks.eff.org kan je jouw browser laten scannen om na te gaan of er van jou een unieke vingerafdruk werd verzameld.

Ook van mijn browser is er een unieke vingerafdruk.

Bescherming

Zoals eerder vermeld, vormen cookies tegenwoordig geen uitdaging meer. De meeste browser laten je toe om cookies te gaan blokkeren. Fingerprinting blokkeren kan met een speciale browser. Die browsers gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je fingerprint regelmatig verandert, zodat je minder goed gevolgd kan worden. In de praktijk is het echter heel moeilijk om jezelf volledig te beschermen tegen dergelijke praktijken, aangezien je dan moet inboeten op het vlak van gebruiksvriendelijkheid. Om volledig beschermd te zijn zou je bijvoorbeeld Javascript moeten blokkeren, maar veel websites functioneren niet goed zonder deze programmeertaal. Bovendien is er ook nog een schrijnend ironisch element, en dat is dat de tools die je gebruikt om fingerprinting te gaan omzeilen, net gebruikt wordt voor jouw fingerprint. Het is dus onmogelijk om fingerprinting volledig te vermijden, maar dat wil niet zeggen dat je het de trackers niet lastig kan maken.

Brave

Wanneer je Google Chrome gewend bent, is Brave de makkelijkste (en meest voor zich sprekende) overstap. De browser is namelijk gebouwd op Chromium, dezelfde “motor” die ook Google Chrome aanstuurt. Dat betekent ook dat je Chrome extensies kan blijven gebruiken. Er is dus weinig dat je opgeeft, terwijl je er wel veel voor terugkrijgt. De browser zorgt ervoor dat alle trackers worden geblokkeerd en zorgt ervoor dat elke verbinding veilig is. Alhoewel het niet mogelijk is om je volledig te beschermen tegen fingerprinting, behoort het wel tot de missie van Brave om het de trackers zo traag, kostelijk en moeilijk als mogelijk te maken. Brave werkt ook een eigen advertentienetwerk uit (te vergelijken met Google Ads) dat wél de privacy van gebruikers respecteert. Bovendien krijgen uitgevers van advertenties (dus websites die ads laten zien op hun website) een groter deel van de inkomsten. Uniek is ook het systeem van “Brave Rewards”. Gebruikers van de browser krijgen advertenties te zien en kunnen op die manier geld verdienen. Dat geld kan je vervolgens doneren aan je favoriete websites om hen te steunen (want Brave blokkeer standaard alle advertenties op websites). Je kan echter ook zelf het geld claimen, zodat je werkelijk geld verdient door de browser te gebruiken. Je zal er niet rijk van worden, maar betaald worden terwijl je ook nog eens geniet van een betere privacy is helemaal geen slechte deal!

Brave.com

Eigenschappen: Blokkeren van trackers, bescherming tegen fingerprinting, geld verdienen met Brave Rewards, Chrome extensies zijn bruikbaar

Mozilla Firefox

Firefox is al jarenlang de aartsrivaal van Chrome. Ondertussen loopt Chrome qua marktaandeel ver voor op hun concurrent, maar Firefox is nog steeds de lieveling van privacygerichte gebruikers. Mozilla, het bedrijf erachter, richt zich namelijk helemaal op het uitbouwen van tools en services die gebruikers helpen om privacybewuster te leven. Ook zij zoeken steeds naar nieuwe manieren om fingerprinting tegen te gaan. De browser blokkeert verzoeken van derden aan bedrijven waarvan bekend is dat ze aan fingerprinten deelnemen. Als gebruiker kies je zelf hoe streng je de bescherming wilt. Je kan dus tot in de puntjes zelf kiezen welke cookies je wil blokkeren en welke je toelaat. De browser beschikt ook over een uitgebreide community die extensies ontwikkelt om de browser meer mogelijkheden te geven.

Mozilla.org/firefox

Eigenschappen: Uitgebreid blokkeren van trackers, bescherming tegen fingerprinting, grote community die add-ons ontwikkelt

Tor

Is het jouw doel om anoniem te kunnen surfen, dan is er geen betere oplossing dan Tor. De browser heeft wat een beruchte naam, omdat het ook gebruikt wordt om ‘The Dark Web’ te bezoeken, maar dat betekent zeker niet dat de browser illegaal is. Het concept achter de browser is dat elke ‘request’ een paar keer wordt rondgestuurd. Wanneer je een bepaalde website bezoekt, gaat dat verzoek dus niet rechtstreeks naar de server van die website, maar gaat het eerst langs andere servers. Zo is het quasi onmogelijk om te herleiden waar een request vandaan komt. Om anonimiteit te kunnen garanderen, moet Tor echter ook opofferingen doen. Veel websites werken dan ook niet goed op de browser. Voor alledaags gebruik is het dus niet meteen een aanrader

Torproject.org

Eigenschappen: Volledige anonimiteit, niet handig voor alledaags gebruik, beschikbaar voor desktop en Android (gebruik de Onion Browser app voor iOS)