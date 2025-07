Revolutionaire ChatGPT-agent vanaf vandaag beschikbaar in België en Nederland

De functie, waarmee de chatbot zelfstandig computertaken kan uitvoeren, was eerder alleen beschikbaar buiten de Europese Unie. Verschillende Belgische en Nederlandse gebruikers met een betaald abonnement melden nu dat ze toegang hebben tot de nieuwe functie.

De agent werkt via een virtuele omgeving waarin ChatGPT acties uitvoert alsof het een digitale assistent is. Denk aan het sorteren van je inbox, het maken van je PowerPoint-presentaties, het reserveren van diners bij restaurants of café’s en nog veel meer andere zaken die je normaliter zelf moest doen. Gebruikers zien live wat de AI doet en moeten elke stap goedkeuren zodat zij weten dat de AI doet wat die moet doen. Daarnaast is het ook belangrijk voor de transparantie van de nieuwe ChatGPT-agents.

Alleen betalende gebruikers

De functie is voorlopig enkel beschikbaar voor betalende gebruikers van ChatGPT Plus, Pro of Teams. Bij een Plus-abonnement (22 euro per maand) kunnen gebruikers zo’n veertig taken per maand uitvoeren via de AI-agent. Voor Pro-gebruikers ligt dat aantal veel hoger, maar OpenAI heeft geen specifiek getal genoemd.

De agent is technisch gesproken al even klaar om gebruikt te worden, maar OpenAI stelde de beschikbaarheid in Europa uit vanwege de strengere Europese regelgeving rond privacy en AI. Nu de functie in België en Nederland opduikt, lijkt de kogel door de kerk, maar dan zonder officiële aankondiging.

