Copilot brengt nieuwe AI-functies naar Microsoft Edge

Microsoft heeft in een blogbericht aangekondigd dat hun AI-assistent Copilot wordt geïntegreerd in de Edge-browser. Deze integratie gebeurt in de vorm van de “Copilot Mode” en die moet, volgens Microsoft, het begin vormen van een krachtigere manier om te navigeren op het internet. Wie het idee van een AI-assistent in hun browser maar niets vindt, heeft niets te vrezen, want Microsoft benadrukt dat het een opt-in feature is.

In een korte introductievideo legt Microsoft uit hoe Copilot Mode precies van pas kan komen. Zo zie je een gebruiker enkele verschillende tabbladen openen met hotelwebsites. Vervolgens vraagt ze aan de assistent welk hotel op wandelafstand is van het strand en een kitchenette heeft. Daarna worden de geopende tabbladen geanalyseerd en komt er één hotel als antwoord te staan. Een andere gebruiker vraagt dan weer of er een specifiek deel van een videotutorial van een vorige browsersessie getoond kan worden, waarna Copilot de video vanaf dat specifieke moment laat afspelen.

Je zal zelf kunnen bepalen tot welke informatie Copilot toegang heeft en dat heeft dan weer invloed op wat de assistent precies voor je kan doen. Zo geeft Microsoft aan dat je Copilot “binnenkort” toegang kan geven tot extra browsercontext, zoals je geschiedenis en inloggegevens. Met die toegang moet de AI-assistent bijvoorbeeld boekingen en reservaties kunnen maken. Microsoft benadrukt dat ze je privacy en security blijven zien als de hoogste prioriteit. Je browsergegevens zullen beschermd zijn volgens de Microsoft Privacy Statement en er zullen altijd duidelijke indicaties zijn wanneer Copilot mee kijkt of luistert met wat je doet.

Ten slotte lijkt de kans te bestaan dat Copilot Mode in de toekomst geld zal kosten. In het blogbericht staat dat Copilot Mode vanaf 28 juli voor een beperkte periode gratis beschikbaar zal zijn voor zowel Windows- als Mac-gebruikers. Als je de functie gratis wil uitproberen om te bepalen of je in de toekomst een abonnement wil afsluiten, raden we aan om er nu meteen mee aan de slag te gaan.