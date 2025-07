Sam Altman doet boekje open over giga GPU-aankopen voor ChatGPT

Dat chipontwikkelaar Nvidia als eerste bedrijf ooit 4 biljoen dollar waard is, heeft het vooral te danken aan de recente AI-explosie. Vrijwel alle AI-giganten vertrouwen voor zowel het trainen als het draaien van LLM’s (grote taalmodellen) op grafische kaarten van Nvidia. Ook OpenAI investeert ongekende hoeveelheden geld in de aanschaf van zulke AI-GPU’s, waarvan de schaal nauwelijks te bevatten is.

1 miljoen GPU’s voor ChatGPT

Tegen eind 2025 zou OpenAI ruim 1 miljoen GPU’s in bezit hebben. Laat dat even bezinken: één miljoen grafische kaarten. Niet om de meest grafisch intensieve spellen te spelen, maar om zijn chatbot draaiende te houden. Hoeveel GPU’s de AI-gigant momenteel gebruikt, laat Altman in het midden. Duidelijk is wel dat de CEO nog veel verder wil groeien.

In een bericht op X laat Altman weten “heel trots te zijn op het team”, maar dat er “echt nog wel werk aan de winkel is”. Met een knipoog zegt de topman dat “ze maar beter aan de slag gaan om uit te zoeken hoe ze dat maal 100 kunnen doen lol.” Kortom: Altman voorziet een groei naar 100 miljoen GPU’s, al is het nog te vroeg om te speculeren over hoelang die groei gespreid wordt. Voor Nvidia zit er in elk geval nog voldoende groei in het vat.

Vijfmaal xAI

Zodra OpenAI dit najaar de grens van 1 miljoen actieve GPU’s bereikt, overstijgt het daarmee Elon Musks xAI. Voor het Grok 4-model zou xAI zo’n 200.000 Nvidia H100-GPU’s gebruiken, liet Musk dit voorjaar doorschemeren.

Overigens is het maar de vraag hoe realistisch die doelstelling is. Alleen de aanschaf van al die GPU’s zou het bedrijf ongeveer 3 biljoen dollar kosten. Dan zijn er nog de kosten om de GPU’s operationeel te houden: zowel de datacenters als de stroomkosten zouden gigantisch uit de pan rijzen. En zelfs als OpenAI zoveel geld zou hebben, kan Nvidia voorlopig niet aan de vraag voldoen.

Eerder dit jaar kampte OpenAI al met GPU-tekorten bij de uitrol van GPT-4.5. Hierdoor moest het zelfs de introductie van dit nieuwe AI-model uitstellen.