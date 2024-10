Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

De recente KB5043145-update voor Windows 11 veroorzaakt in sommige gevallen ernstige problemen zoals blue screens en bootloops. Microsoft is zich bewust van de problemen en onderzoekt de situatie. Vorige week begon Microsoft met de uitrol van deze optionele update, die verschillende verbeteringen met zich meebracht. Zo werd een bug in de IE-modus van Edge opgelost, evenals een probleem met Taakbeheer dat crashes veroorzaakte bij het wisselen van thema’s. Maar de update heeft ook een nieuwe bug geïntroduceerd die in sommige gevallen voorkomt dat Windows-pc’s kunnen opstarten.

Gebruikers melden dat hun systemen vastlopen in een bootloop (waarbij het opstartproces zich herhaalt zonder succesvol te zijn) of dat ze een blauw of groen scherm krijgen, ook wel bekend als het Blue Screen of Death (BSOD). Microsoft adviseert getroffen gebruikers om de Automatic Repair-tool te gebruiken, die na enkele herstarts automatisch kan verschijnen. Een ander gevolg van de bug is dat de BitLocker recovery-tool wordt geactiveerd, waarvoor gebruikers hun BitLocker-code moeten invoeren. Deze code is terug te vinden in hun Microsoft-account.

Onderzoek naar KB5043145-update

Microsoft heeft nog geen details gedeeld over de oorzaak van de bootloop of het BSOD, maar er wordt momenteel onderzoek gedaan. Het wordt aangeraden de update voorlopig niet te installeren. Als de update al is uitgevoerd zonder problemen, hoef je je geen zorgen te maken, aangezien de problemen meestal direct na installatie optreden. Om het onderzoek te versnellen, vraagt Microsoft gebruikers die met de bug te maken hebben gehad om feedback in te dienen via de Feedback Hub.

Herhaaldelijke problemen bij Windows-updates

Dit is niet de eerste keer dat een Windows-update problemen veroorzaakt. Eind augustus leidde de KB5041585-update bijvoorbeeld tot traagheid op sommige systemen en zorgde voor opstartproblemen bij dual-boot-systemen met Linux. Daarnaast ondervond Windows Server 2019 ook opstartproblemen na een eerdere update, hoewel dat probleem inmiddels is opgelost.

Ondanks de problemen biedt de KB5043145-update ook verbeteringen voor de taakbalk en het startmenu. Gebruikers kunnen nu direct vanuit het startmenu bestanden delen en eenvoudig van account wisselen zonder uit te loggen. Bovendien is het vergrendelscherm verbeterd met mediabediening voor muziek en video’s, zonder dat je hoeft in te loggen.