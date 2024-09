Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft onlangs een uitgebreid onderzoek gepresenteerd dat de veiligheid van mobiele straling, inclusief 5G, onder de loep neemt.

Er bestaan veel vragen over de gezondheidsrisico’s van mobiele straling. De bevindingen van het onderzoek lijken een belangrijk punt te maken: er zou geen verhoogd risico zijn op kanker door blootstelling aan mobiele straling.

Onderzoekers hebben data uit diverse landen geanalyseerd en 63 studies van 1994 tot 2022 grondig geëvalueerd. Een team van 11 experts uit 10 landen onderzocht de effecten van radiofrequenties. Deze frequenties zijn cruciaal voor mobiele telefoonverbindingen, maar worden ook gebruikt in bijvoorbeeld radarsystemen en babymonitors. De onderzoekers benadrukken dat deze frequenties alomtegenwoordig zijn en dat er geen reden lijkt te zijn om te vrezen.

Geen bewijs van verhoogd risico

Mark Elwood, professor kankerepidemiologie aan de Universiteit van Auckland en een van de auteurs van het WHO-onderzoek, meldt dat er geen bewijs is dat blootstelling aan radiofrequenties, inclusief die van mobiele telefoons en 5G-basisstations, een verhoogd risico op ziektes zoals hersentumoren, hypofyse- of speekselklierkanker, of leukemie met zich meebrengt. Dit geldt ook voor mensen die regelmatig lange telefoongesprekken voeren of al meer dan 10 jaar mobiele telefoons gebruiken. De resultaten suggereren dat de effecten van mobiele straling, zelfs op de lange termijn, onschadelijk zijn.

Mogelijk kankerverwekkend

Hoewel het WHO-onderzoek geruststellende resultaten biedt, blijft enige onzekerheid bestaan over de effecten van radiofrequenties op de gezondheid. Momenteel beschouwt het International Agency for Research on Cancer mobiele straling nog steeds als “mogelijk kankerverwekkend”. Deze classificatie weerspiegelt de onzekerheid over een mogelijk verband. De WHO zal begin volgend jaar een uitgebreidere en officiële beoordeling van de gezondheidsrisico’s van mobiele straling publiceren, die wellicht meer duidelijkheid zal bieden.