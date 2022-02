Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Microsoft wil een watermerk gaan tonen op toestellen die Windows 11 draaien maar daar eigenlijk niet op voorzien zijn. Het debat rond de systeemvereisten van Windows 11 lijkt nog steeds gevolgen te hebben. Na de verwarrende communicatie van Microsoft voor de lancering van de nieuwe generatie OS waren heel wat gebruikers misnoegd. Veel Windows 10-pc’s werden bij aanvang al afgeschreven omdat ze volgens het techbedrijf niet meer zouden voldoen aan de systeemeisen voor Windows 11. Vaak ook vrij recente modellen met nieuwere hardware. Mensen gingen dus op zoek naar alternatieve wegen om toch tot bij Windows 11 te geraken.

De alternatieve weg

Microsoft biedt in principe zelfs de mogelijkheid om de eisen rond TPM 2.0 te omzeilen. Toch raadt het bedrijf de zogenaamde bypass niet aan. Systeemeisen zoals TPM 2.0 zijn er om een reden. Microsoft wil zijn besturingssysteem veiliger maken en is daarom zo streng (geweest).

Ook bij installatie van Windows 11 op een niet ondersteund toestel krijgen gebruikers de melding dat je mogelijk je garantie zal verliezen of dat bepaalde prestaties minder dan verwacht kunnen zijn. Om zichzelf nu nog meer in te dekken werkt het bedrijf aan een watermerk dat op je desktop zichtbaar zal zijn. Het doet denken aan de Windows is niet geactiveerd-melding die we allemaal wel al eens hebben gehad.

Watermerk

Uit de eerste screenshots blijkt dat het watermerk zal vermelden dat de installatie niet voldoet aan de systeemeisen van Microsoft. Dat watermerk is een blijver en zal dus vermoedelijk heel wat gebruikers gaan irriteren. Diezelfde melding zal ook zichtbaar zijn in de instellingen. Daar is de opmerking subtieler. Gelukkig kan je de opmerking en het watermerk heel eenvoudig negeren maar de vraag is of Microsoft in de toekomst ook effectief meldingen wil gaan tonen die je moet wegklikken.

De uitrol van het watermerk staat vermoedelijk gepland voor de Sun Valley 2 update.