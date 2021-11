Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Microsoft rolde deze week de novemberupdate voor Windows 10 uit, ofwel Windows 10 21H2. De update bevat onder meer betere beveiligingsfuncties voor wifi-netwerken, een uitbreiding van de capaciteit van Universeel afdrukken tot 1 gigabyte en het openstellen van Azure Virtual Desktop voor particuliere gebruikers. Via het menu Bijwerken en Beveiliging in de instellingen van Windows 10 kan je controleren of de update al beschikbaar is voor jouw pc.

Met de novemberupdate zal Microsoft ook breken met een jaarlijkse traditie. Al sinds Windows 10 in 2015 lanceerde, zijn we het gewend dat we twee grotere systeemupdates per jaar ontvangen (naast frequente kleinere patches). Microsoft heeft aangekondigd vanaf volgend jaar het updateschema aan te passen. Windows 10 zal vanaf 2022 nog één grote update per jaar krijgen. Microsoft zal die frequentie ook hanteren voor Windows 11.

Eén is de norm

Microsoft volgt hiermee de standaard van de industrie. Concurrent macOS krijgt gebruikelijk één grote upgrade per jaar, dit jaar is dat macOS Monterey, en ook de mobiele besturingssystemen Android en iOS houden het bij één grote update per jaar. ChromeOS is het buitenbeentje met een systeemupdate per maand.

Microsoft besloot in 2019 al om de twee grote updates niet meer hetzelfde gewicht te geven. Één update focuste zich op het toevoegen van nieuwe features terwijl de tweede de prestaties en de beveiliging van het besturingssysteem moest optrekken. Volgens Microsoft kwam de vraag vanuit Windows-gebruikers om voor Windows 11 het aantal grote systeemupdates te verminderen en Microsoft trekt dit ook door voor Windows 10. Uiteraard kan je nog wel rekenen op regelmatige beveiligingspatches wanneer die nodig zijn.

Windows 11 doet het goed

De uitrol van Windows 11, die officieel begon op 5 oktober, zou veel sneller verlopen dan Microsoft aanvankelijk had verwacht. In de komende maanden zal Microsoft de nieuwe versie breder beschikbaar stellen. Toch hoef je nog niet meteen te upgraden. Windows 10 zal nog tot oktober 2025 ondersteuning krijgen.

Kijk hier of je pc voldoet aan de hardwarevereisten voor Windows 11 of gebruik de Health Check App