In episode 21 van TechPod hebben we het onder andere over Proximus Pickx, de Google Pixel 4 en ook Facebook is weer van de partij.

Ook deze week is er heel wat technologienieuws om te bespreken. Zo kunnen we Proximus Pickx en de nieuwe Google Pixel 4 beter leren kennen. Daarnaast komen ook Firefox en Dropbox met leuke nieuwtjes, terwijl er bij Audi dan weer brandgevaar heerst. Tot slot wil Facebook nog een beetje van de spotlights stelen en hebben we een korte discussie over hoe vrijgevig we zijn met onze (persoonlijke) data. De onderwerpen van deze week: Proximus Pickx

Google Pixel 4

Brandgevaar bij de Audi e-tron

Firefox Premium

Nieuwe Dropbox-app

Facebook Study verzamelt gebruikersdata

