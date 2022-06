Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Nog op zoek naar een minicomputer om mee te knutselen of te programmeren? Dit zijn de 5 beste singleboardcomputers in 2022. Techneuten groot en klein knutselen graag met computers, en dat juichen we alleen maar toe. Of het nu is om kennis te maken met nieuwe besturingssystemen, zelf kleine robotjes te bouwen die jouw planten automatisch water kunnen geven of een kleine computer te hebben die letterlijk in je binnenzak past en mee op vakantie kan: er zijn redenen genoeg om een singleboardcomputer in huis te halen. Bovendien duikt de interesse in minicomputers bij steeds jongere kinderen op, waardoor het handig kan zijn om de juiste tools te hebben om de jeugd alles zelf te laten verkennen.

Singleboardcomputers blijken daar uitermate geschikt voor. Een van de meest bekende spelers op deze markt is natuurlijk Raspberry Pi. De meeste mensen die dit lezen zullen zeker en vast al wel eens met een van deze singleboardcomputers in aanraking zijn gekomen, of er zelfs thuis eentje hebben liggen. Singleboardcomputers verschenen voor het eerst in de jaren 70, maar de makers van de Raspberry Pi wisten met hun apparaatjes al snel de harten van technologie- en computerfanaten te veroveren. Terwijl ze oorspronkelijk gemaakt waren als educatief hulpmiddel om jongeren en mensen in afgelegen gebieden met computers kennis te laten maken, groeiden ze in een mum van tijd uit tot een bloeiende nichemarkt.

Rasberry Pi: de bekendste minicomputer

Dit jaar blies Raspberry Pi al tien kaarsjes uit, en gezien het succes heeft het merk nog een mooie toekomst voor zich. Gelukkig zijn er ook enkele meer budgetvriendelijke opties beschikbaar, alsook singleboardcomputers die tot net wat meer rekenwerk in staat zijn. Zo heb je er bijvoorbeeld die specifiek gemaakt zijn voor toepassingen gericht op AI en machine learning. Net als de wereld van de desktop-pc’s en laptops is dus ook de singleboardcomputermarkt zeer uitgebreid aan het worden. Wat je werk ook inhoudt, je zal hoe dan ook wel iets van toepassing kunnen vinden voor een van deze hulpcomputers. Wij geven je enkele opties waarmee je zelf aan de slag kan om een budgetvriendelijke oplossing te vinden voor jouw noden en toepassingen.

Een computer in een toetsenbord? Het kan!

Minicomputers: de beste singleboardcomputers in 2022

Raspberry Pi 4B/400

Eigenschappen Raspberry Pi 4B: Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1,5GHz, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2x microHDMI-poorten, 3,5mm audio/video-aansluiting, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, ethernet, 1/2/4/8GB RAM

Prijs: Vanaf 43 euro

Eigenschappen Raspberry Pi 400: Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1,8GHz, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 2x microHDMI-poorten, Bluetooth, Wi-Fi, ethernet, 4GB RAM

Prijs: 108 euro

Zoals we eerder aanhaalden, is Raspberry Pi een van de bekendste spelers op de singleboardmarkt. Ze zijn kwalitatief goed, niet te duur en dankzij een ruime hoeveelheid aan poorten veelzijdig genoeg om in bijna elke situatie gebruikt te kunnen worden, of het nu als minidesktop of draadloze mediaspeler is. De Pi 4B is de laatste generatie van hun computertjes en breekt deze traditie dan ook niet. Je hebt de keuze uit 1, 2, 4 of 8GB RAM, wat je voldoende opties geeft. Bovendien is het toestel in staat om op twee schermen tegelijk output te leveren, en dat in 4K-kwaliteit.

Bovendien kan je, dankzij de populariteit van de toestellen, online ook enorm veel ondersteuning en allerlei projecten terugvinden die je goed op weg kunnen helpen. Naast de standaard Raspberry Pi 4 bracht het bedrijf vorig jaar ook nog de Pi 400 uit. Die verschilt van de rest van het aanbod, en stiekem ook van alle concurrentie, door de minicomputer meteen in een toetsenbord te hebben ingebouwd. Het maakt dit tot een geweldige minicomputer waarmee je iedereen eenvoudig kan leren programmeren. Je kan hem ook zonder problemen overal mee naartoe nemen. Qua hardware wijkt de Pi 400 niet veel af van de Pi 4B, waardoor we deze dus bundelen.

Rock Pi 4C

Rockchip RK3399 Dual Cortex-A72

2x USB 3.0

2x USB 2.0

1x microHDMI

1x microDisplayPort

Aux, Bluetooth 5.0, WiFi, Ethernet

RAM: 4GB

Prijs: Vanaf 50 euro

Een van de andere bekende spelers in het veld is de Rock Pi. Ook al bestaat het merk nog niet even lang als Raspberry Pi, heeft het de voorbije jaren toch mooie stappen weten te zetten met zijn minicomputers. De Rock Pi 4C is daar een mooi voorbeeld van en geldt als flink alternatief voor de Raspberry Pi 4B. Dankzij de Rockchip-processor is de Rock Pi 4C echter een klein beetje sneller. Het grootste voordeel is echter de ondersteuning voor M.2 SSD’s en eMMC. Dit geeft je als gebruiker toegang tot meer en snellere opslag via de minicomputer, waardoor de Rock Pi iets meer geschikt is voor de meer geavanceerde gebruikers.

De Rock Pi 4C.

De Rock Pi 4 is enkel verkrijgbaar met 4GB RAM, wat hem iets minder veelzijdig maakt dan de Raspberry PI 4B, maar toch moet het voldoende blijken om hem voor de meeste van jouw projecten in te kunnen schakelen. Je krijgt ook slechts één microHDMI-poort, maar die wordt wel vergezeld door een microDisplayPort, en ook deze zijn in staat om 4K-beelden door te sturen. De Rock Pi 4C ondersteunt wel officieel Android 10, wat niet het geval is bij de Raspberry Pi. Daarnaast kan je er ook standaard met Debian 9 en Ubuntu Server 20.04 mee aan de slag. Dit is natuurlijk slechts de officiële ondersteuning, want als je wil, kan je er nog veel meer systemen op doen werken.

Odroid XU4

Samsung Exynos 5 Octa 5422

2x USB 2.0

1x HDMI 1.4

Ethernet

RAM: 2GB

Prijs: Vanaf 85 euro

Een ander geschikt alternatief voor de eerder vermelde singleboardcomputers is de Odroid XU4. Deze computer komt met een eMMC 5.1-ondersteuning, waardoor je ook hier grotere opslaghoeveelheden kan installeren om mee te werken. Goedkoper dan pakweg de Raspberry Pi’s zijn deze minicomputers niet echt te noemen, waardoor je al snel geneigd zal zijn om toch voor de Raspberry Pi te kiezen. Los daarvan komen ze wel met een boel voordelen, waardoor je ze niet zomaar opzij mag schuiven. Zo ondersteunen ze als een van de besten Android op hun systeem, wat handig kan zijn voor ontwikkelaars die daar graag mee knutselen. Odroid staat dan ook voor Open + Android, dus dat kan je misschien overtuigen.

De Odroid XU4.

Daarnaast kan je natuurlijk nog steeds met een waaier aan Linux-toepassingen op de computer aan de slag. Bovendien zijn ze ook voorzien van een actieve koeling op hun bord, waardoor ze in staat zijn wat zwaarder werk aan te kunnen. Dit zorgt er mede voor dat ze in tegenstelling tot Raspberry Pi’s iets beter geschikt zijn als desktop-pc, maar je zal soms wel gestoord worden door het geluid van de koeling. Helaas komt het toestel ook zonder wifi of bluetooth, wat je verbindingsopties beperkt.

Asus Tinker Board 2S

Rockchip RK3399

3x USB 3.2

1x USB-C 3.2

1x HDMI 2.0

WiF, Ethernet & bluetooth

RAM: 2GB

Prijs: 129 euro

Binnen deze markt valt het snel op dat veel van de namen wat onbekend aanvoelen voor leken, en dat is toch ergens een beetje verbazingwekkend. Andere grotere producenten lijken de markt wat te willen negeren, waardoor ze toch best wel wat interesse voor hun producten mislopen. Asus denkt daar echter anders over en levert met de Asus Tinker Board zijn eigen varianten van de singleboardcomputers. Het Asus Tinkerboard 2S is dan ook meteen een mooi alternatief voor de Raspberry Pi.

De Asus Tinker Board 2S.

In deze kleine vormfactor weet Asus enkele leuke functies in te bouwen die sommige knutselaars graag zien komen, zoals onder meer een usb-c-aansluiting voor de overdracht van data. Daarnaast is er ook nog 16GB aan ingebouwde eMMC-opslag en kan je deze uitbreiden met een microSD-kaart. Bovendien heb je ook toegang tot wifi en bluetooth, waardoor hij geschikt is voor allerlei draadloze toepassingen. Helaas zit de minicomputer vast op 2GB, waardoor het niet de allersterkste is die je zal vinden. Maar los daarvan mag je er wel van uitgaan dat Asus een heleboel kwaliteit in dit toestel weet te proppen, waardoor ze je goed kunnen bijstaan in al jouw projecten, of het nu als hulpmiddel of als low-power-vervanger van jouw desktop-pc is.

UDOO Bolt V8

AMD Ryzen Embedded V1605B Quad Core (eight Tread)

2x USB 3.0

2x HDMI 1.4

Aux, WiFi, Ethernet

RAM: 32GB

Prijs: Ongeveer 500 euro

Ben je op zoek naar een singleboardcomputer die net wat meer in zijn mars heeft en over voldoende kracht beschikt om je bij al je alledaagse taken te helpen, of het nu mailen, streamen of zelfs gamen is? Dan is de Udoo Bolt V8 misschien wel iets voor jou. De kans is groot dat het een van de sterksten in zijn soort is, en daar liegen de prestaties dan ook niet om. Waar de andere singleboardcomputers gemaakt zijn om op een (lichte) vorm van Linux of Android te draaien, kan je hier makkelijk met Windows 10 aan de slag.

De UDOO Bolt V8.

De AMD Ryzen-CPU houdt alles vlotjes, en wordt in zijn taken bijgestaan door actieve koeling om alles zo fris mogelijk te houden. Een van de grote nadelen van de Udoo Bolt V8 is natuurlijk wel dat dit geen singleboardcomputer is die je makkelijk kan verstoppen. Sterkere prestaties vragen een grotere vormfactor, en dat merk je meteen. Aan dit monster hangt natuurlijk ook wel een aardig prijskaartje vast, waardoor hij niet voor iedereen geschikt is. Enkel geavanceerde gebruikers zullen deze minicomputer volledig naar waarde weten te schatten. Het zal techfanaten weten te overtuigen om iets meer te betalen en daar een volledige laptop voor terug te krijgen. Toegegeven, deze laptop zal wel iets minder sterk zijn dan een ‘normaal’ model.

Nvidia Jetson Nano 4GB

Quad Core ARM Cortex-A57 MPCore processor

4x USB 3.0

1x USB 2.0 Micro-B

HDMI 2.0

1x Displayport 1.2

Ethernet

RAM: 4GB

Prijs: 185 euro

Heb je een boontje voor nicheproducten en werk je graag met AI-toepassingen of robotica, dan is de Nvidia Jetson Nano 2GB wellicht iets voor jou. Met deze kleine computer ben je in staat om meerdere neurale netwerken te gebruiken voor je toepassingen. Deze ondersteuning zit immers in het toestel ingebouwd, dus je moet niet verder op zoek gaan naar andere hulpmiddelen, zoals dat bij andere singleboardcomputers wel het geval is.

De Nvidia Jetson Nano 4GB.

Ondanks zijn interessante waaier aan toepassingen is het toch niet de sterkste minicomputer die je zal vinden. Het grote onderscheid tussen deze computer en de rest zit in zijn flinke GPU, die tot wel wat zwaarder werk in staat is. Er is ook een goedkopere versie met slechts 2GB RAM beschikbaar, maar deze komt zonder extra DisplayPort, M.2-poort en extra usb-poort. Het toestel is natuurlijk ook geschikt voor Linux-toepassingen en allerlei projecten, maar dat is niet waar het voor gemaakt is. Je zal er iets meer voor betalen dan een standaard Raspberry Pi, maar je krijgt er natuurlijk wel een gerichte minicomputer voor die bovendien ondersteuning heeft voor een aantal heel interessante projecten, waarmee je de wereld van AI zelf kan leren kennen.