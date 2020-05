Laptops beschikken steeds vaker over minder poorten. Dat zorgt voor enkele voordelen, maar ook een groot nadeel. Om al je apparaten aan te sluiten, heb je namelijk een dock nodig.

Wie een recente MacBook gebruikt, heeft ongetwijfeld al een mooie verzameling aan docks en dongles liggen. Dat is nodig, want tegenwoordig beschikt een MacBook enkel over USB-C aansluitingen. En niet alleen bij MacBooks, steeds vaker zie je laptops die enkel nog over USB-C poorten beschikken. Waarom? Zo blijven laptops dun, want je hebt maar een dunne USB-C aansluiting nodig om schermen te verbinden, je systeem op te laden, etc. Echter beschikken je oudere randapparaten wellicht niet over een USB-C aansluiting waardoor ze niet compatibel zijn met je laptop. Daarnaast wil je misschien ook een extern scherm aansluiten op je laptop via HDMI of misschien wil je een ethernetkabel gebruiken. Met andere woorden: je hebt behoefte aan adapters zodat je al die oude vertrouwde poorten terugkrijgt.

Een optie is om voor elk soort poort een dongle te kopen, dit is eigenlijk simpelweg een adaptertje met een kabel. Zo heb je bijvoorbeeld een dongle die je USB-C aansluiting omvormt naar een HDMI-poort of netwerkaansluiting. Docking stations kan dan je het best omschrijven als veredelde dongles. Ze hebben namelijk hetzelfde doel: een enkele aansluiting omvormen tot een andere. Alleen gaat een docking station wat verder. Van één USB-C aansluiting maak je zo bijvoorbeeld meerdere USB-aansluitingen, een HDMI-aansluiting en een ethernetaansluiting, allemaal in dat ene dock. Sommige docks zijn mee te nemen in je broekzak, maar anderen zijn gemaakt om op je bureau te blijven staan. Deze zijn een stuk krachtiger en bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om je laptop op te laden en meerdere hogeresolutieschermen aan te sluiten. Wanneer je dan aankomt op kantoor, dan volstaat het om simpelweg één kabel te verbinden met je computer om zo je beeldschermen, internetverbinding, headset, externe opslag en meer aan te sluiten.

Een USB-C poort kan gerust even langzaam zijn als een USB-aansluiting van 20 jaar geleden. Kijk goed naar de specificaties.

Thunderbolt 3 versus USB-C

Wanneer je enkel een standaard USB-C aansluiting hebt op je computer, koop dan géén Thunderbolt 3 dock. Een dock dat enkel Thunderbolt 3 ondersteunt, kan je namelijk niet aansluiten op USB-C aansluitingen die geen Thunderbolt 3 ondersteunen. Maar, een dock dat standaard USB-C ondersteunt kan je wél altijd aansluiten op een USB-C aansluiting, ook wanneer deze zelfs Thunderbolt 3 ondersteunt. Al haal je dan niet het meeste uit je poort. Klinkt het ingewikkeld? Geen zorgen, ook voor ons op de redactie blijft het een verwarrend gegeven. Laten we eerst even kijken wat Thunderbolt 3 precies is.

Elke Thunderbolt 3-poort is een USB-C poort, maar niet elke USB-C poort is een Thunderbolt 3-poort. Thunderbolt 3 is eigenlijk een verbeterde versie van de standaard USB-C poort. Met ‘beter’ bedoelen we dat een Thunderbolt 3-aansluiting sneller is en meer stroom kan doorlaten, wat handig is voor het opladen van je systeem. Heb je dus de keuze, kies dan altijd voor Thunderbolt 3. Zo weet je zeker dat je het meeste uit je USB-C poort haalt.

Concreet: wanneer kies je best voor Thunderbolt 3? Wanneer je een of meerdere schermen wil aansluiten, is Thunderbolt 3 zeker aangewezen omdat videosignalen sneller verwerkt worden. Ook wanneer je snelle dataoverdracht wil, is Thunderbolt 3 de ideale keuze. Niet per se om simpelweg wat gegevens over te zetten naar een USB-stick, maar wel wanneer je bijvoorbeeld een externe harde schijf wil aansluiten.

In plaats van al je apparaten afzonderlijk te verbinden met je laptop, verbind je ze met een dock dat je uiteindelijke aansluit op je laptop.

USB-poorten: een spoedcursus

We hebben al heel wat USB-poorten de revue zien passeren. De USB B-aansluitingen worden nog steeds vaak gebruikt op randapparaten zoals printers en scanners. Mini USB wordt dan voornamelijk gebruikt bij camera’s, GPS-systemen en meer, en micro USB wordt gebruikt bij smartphones, tablets en andere moderne apparaten. Voor elk soort aansluiting heb je een andere kabel nodig en dat is natuurlijk behoorlijk vervelend. Daarom zien we steeds meer USB-C, een universele aansluiting die tegenwoordig te vinden is op monitoren, smartphones, tablets, webcams en meer.

Helaas is er niet zomaar één soort USB-C aansluiting, er is namelijk iets zoals ‘3.1 gen 1’ en ‘3.1 gen 2’. USB-C zegt vooral iets over de aansluiting die gebruikt wordt, maar niet over de effectieve prestaties van de poort. Theoretisch gezien is het mogelijk om een USB-C poort te hebben die werkt met USB 2.0, wat overeenkomt met een trage verouderde USB-aansluiting. Dan heb je wel een moderne USB-C aansluiting, maar de prestaties zijn even beperkt als die van een USB-aansluiting van 20 jaar geleden. Laten we het makkelijk houden door te zeggen dat je vooral op zoek bent naar een miminum van USB 3.1 gen 1, en liefst gen 2. Nog beter is USB 3.2, want die werkt nog eens dubbel zo snel als USB 3.2.

Satechi SLIM TYPE-C

Deze hub (een draagbaar docking station noemen we vaak een hub) van Satechi is er eentje die ondergetekende reeds sinds de aankoop van zijn MacBook (in 2018) dagelijks op zak heeft. De hub biedt je in eerste instantie twee traditionele USB-aansluitingen. Daarnaast vind je ook een USB-C aansluiting. Zo kan je bijvoorbeeld je laptop opladen zonder dat je hiervoor een tweede USB-C aansluiting nodig hebt op je laptop. Via deze USB-C aansluiting kan je bijvoorbeeld ook een compatibele monitor aansluiten, maar dat kan ook simpelweg via de HDM-aansluiting. Je kan zelfs een Ultra HD (4K) beeldscherm aansluiten. De hub is hiermee ideaal om mee te nemen naar school om presentaties te geven, of wanneer je vaak traditionele USB-apparaten (zoals een toetsenbord of muis) aansluit op je laptop. Via de USB-poorten kan je bijvoorbeeld ook je telefoon opladen, al gaat laden via het stopcontact altijd sneller. We raden de hub vooral aan omwille van zijn bouwkwaliteit, die ligt namelijk hoger dan bij de meeste andere hubs. Een geheugenkaartlezen ontbreekt echter, dus wanneer je bijvoorbeeld foto’s van je camera wil overzetten via het kaartje, dan kijk je best even naar een alternatief.

Prijs: 70 euro

Interesse? Koop deze dock op Coolblue.

Eigenschappen: monitor aansluiten via USB-C poort of HDMI, je laptop opladen via de USB-C poort, 2 traditionele USB-poorten

Hyper USB C Adapter Thunderbolt 3

De Hype USB-C adapter is ontworpen voor de MacBook-gebruikers. De adapter wordt namelijk aangesloten op de twee USB-C aansluitingen van je MacBook en past qua design perfect bij je toestel. Aan de zijkant vind je een HDMI-aansluiting zodat je een monitor kan aansluiten. Wat verder vind je vervolgens twee USB-C aansluitingen. Deze kan je gebruiken om een extra monitor aan te sluiten, of bijvoorbeeld om je MacBook op te laden via je oplaadkabel. Een van de USB-C poorten beschikt trouwens over Thunderbolt 3. Centraal vind je een kaartlezer voor een SD-kaart en micro SD-kaart. Daarnaast vind je twee traditionele USB-aansluitingen voor het aansluiten van randapparaten of USB-opslag. Het nadeel van deze hub is dat deze enkel kan worden aangesloten op een geschikte MacBook, aangezien de USB-C aansluitingen precies op de juiste plaats moeten zitten. Heb je nog een andere USB-C apparaat waar je de hub op wil aansluiten, dan zal je dus een alternatief moeten zoeken. Controleer bij aanschaf zeker ook even of de door jou gekozen versie wel compatibel is met je MacBook.

Prijs: 110 euro

Interesse? Koop deze dock op Coolblue.

Eigenschappen: ontworpen voor macbook, beschikt over alle nodige aansluitingen, ondersteunt thunderbolt 3

Lenovo ThinkPad Hybride Usb C en Usb A Docking Station

Het docking station van Lenovo valt voornamelijk op door de vele aansluitingen achterop. Je krijgt maar liefst vier aansluitingen voor beeldschermen, maar hier moet meteen een kanttekening bij worden geplaatst. Het gaat hier namelijk om twee groepen. Per groep vind je een HDMI-aansluiting en een DisplayPort. Je kan op elke groep slechts één beeldscherm aansluiten, dus dit dock biedt ‘slechts’ ruimte voor twee externe monitoren. Het gaat dan wel om 4K-schermen, dus op vlak van beeldkwaliteit moet je zeker niet onderdoen. Voorop vind je een USB-C aansluiting, snelle USB-poort en een hoofdtelefoonaansluiting. Achterop vind je zoals eerder genoemd de videopoorten, twee traditionele (trage) USB-poorten, twee traditionele (snelle) USB-poorten, een netwerkaansluiting en een USB-C poort om het dock aan te sluiten op je laptop. De meegeleverde kabel beschikt eveeens over een USB-adapter zodat je dit dock ook kan aansluiten op een computer die een traditionele USB-poort gebruikt. Weet wel dat het dan niet mogelijk is om externe displays aan te koppelen dus in dat geval betaal je eigenlijk voor een heel dure USB-hub. Koop je dit docking station echter voor je USB-C laptop (Windows of MacBook), dan zal je prima uit de voeten kunnen. Er is een afzonderlijke stroomvoorziening zodat je laptop ook meteen wordt opgeladen wanneer je deze via USB-C verbindt met het dock.

Prijs: 289 euro.

Interesse? Haal deze dock in huis via Coolblue.

Eigenschappen: hdmi-poorten en displayports, meegeleverde adapter voor aansluiting op een traditionele usb-poort, laptop opladen via de usb-c poort.

Elgato Thunderbolt 3 Pro Dock

Deze is er eentje voor de high-end gebruiker. Dan hebben we het bijvoorbeeld over gebruikers die meerdere 4K-schermen willen aansluiten op hun systeem en behoefte hebben aan snelle gegevensoverdracht. Elgato richt zich dan ook voornamelijk tot grafische vormgevers en video editors. Op de voorkant van het kastje vind je twee traditionele USB-aansluitingen, een headsetaansluiting en een kaartlezer voor SD-kaarten en micro SD-kaarten. Achterop vind je vervolgens een netwerkaansluiting, hoofdtelefoonaansluiting, twee USB-C aansluitingen, twee Thunderbolt 3-aansluitingen, DisplayPort en een stroomaansluiting om het dock te voorzien van stroom. Je kan probleemloos twee hogeresolutiedisplays aansluiten via de DisplayPort en Thunderbolt 3-poort. De twee snelle USB-C poorten achterop kan je gebruiken om snelle SSD-opslag te verbinden, terwijl je de poorten vooraan kan gebruiken om randapparaten en USB-sticks te verbinden. De headset-aansluiting vooraan kan je gebruiken om een hoofdtelefoon met microfoon aan te sluiten, terwijl je de hoofdtelefoonaansluiting achteraan kan gebruiken om te genieten van audio in hoge kwaliteit. Kortom, voor alle moderne toestellen is er een poort voorzien. Via de bijgeleverde software kan je schijven veilig verwijderen wanneer je ze wil loskoppelen, zodat je ze zeker niet beschadigt. Het prijskaartje is hoog, maar met het dock van Elgato zit elke professional goed.

Prijs: 350 euro.

Interesse? Haal deze dock in huis via Coolblue.

Eigenschappen: twee 4k-beeldschermen aansluiten, netwerkaansluiting, usb-c en thunderbolt 3 voor snelle gegevensoverdracht