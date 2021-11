Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Foto’s op je smartphone raken al snel in de vergetelheid. Het is lastig om het overzicht te bewaren en hoewel het soms prettig is om ze bij de hand te houden, gaat er niets boven een fotoboek om je herinneringen te bewaren. Want wat als je telefoon defect raakt? Download daarom de Pixum-app via deze link, open hem en tik op Fotoboek. We gaan herinneringen bewaren! En het makkelijke is: het kan gewoon vanop je smartphone of tablet, met alle foto’s binnen handbereik.

Stap 1 / Kies je formaat

Standaardfotoboeken hebben vaak een vierkant formaat. Daarmee kan je zowel staande als liggende foto’s op een natuurlijke manier met elkaar combineren, terwijl je aan alle zijden genoeg witruimte overhoudt. Je kunt er echter ook voor kiezen om het boek staand of liggend te maken in drie formaten: klein, groot en XXL. De staande en vierkante albums zijn in XXL respectievelijk 28 en 30 cm diep, het liggende album heeft 38 cm kastdiepte nodig.

Hoe komen je foto’s het mooist uit?

Stap 2 / Kaft kiezen

Het mooie van een album laten drukken, is dat je ook de kaft kan personaliseren. Je kan die zelf ontwerpen, maar Pixum heeft in zijn app verschillende motieven beschikbaar die je kunt aanpassen. Gebruik één of meerdere foto’s om je fotoboek al aan de buitenkant een unieke stijl mee te geven.

Een eerste indruk is zo belangrijk.

Stap 3 / Foto’s kiezen

In de volgende stap wordt je gevraagd om een locatie aan te geven waar je foto’s staan opgeslagen. Heb je in de app Foto’s een album of verzameling gemaakt? Dan kun je daar snel naar verwijzen. Heb je dat niet? Tik dan op Recent. Daar kun je bladeren tussen al je foto’s en een selectie maken van de beelden die je wil gebruiken in je fotoboek. Heb je een selectie gemaakt? Tik dan op Klaar.

Soms is het lastig kiezen.

Stap 4 / Indeling

Dit is een visueel belangrijke stap. Standaard plaatst Pixum één foto per pagina, in de volgorde waarin je ze hebt aangetikt. Wil je dat niet? Dan kun je met de knop Sorteren een andere automatische volgorde kiezen. Ga bijvoorbeeld voor een Automatische lay-out, waarbij foto’s gecombineerd worden op tijd, locatie en datum, of sorteer ze van nieuw naar oud (of andersom). Je zal zien dat je nu al een fraai album hebt om te presenteren. Tik op een pagina om de indeling aan te passen. Aan de rechterzijkant vind je verschillende sjablonen waaruit je kunt kiezen. Je kunt met je vingers knijpen of vergroten om te zoomen op je foto. Houd je vinger op een foto en versleep hem om die te verwisselen met een andere foto op de pagina.

Een andere indeling geeft je boek direct een andere uitstraling.

Stap 5 / Zelf aanpassen

Er is echter nog meer mogelijk met de Pixum-app. Met de knop Tekst Toevoegen voeg je een begeleidende tekst toe. Met het kikkertje rechtsboven voeg je stickers toe aan je foto’s, zoals geschreven teksten, kreten, snorretjes en grappige icoontjes. Met de regelschuiven rechts daarvan pas je de achtergrondkleur aan. Tik op een foto om hem te draaien, te vervangen door een andere of weg te halen. De kaft kun je op dezelfde manier aanpassen en voorzien van tekst. Je kunt zelfs nog het sjabloon aanpassen, zodat het beter bij je foto past. Ben je tevreden? Tik dan op Wijzigingen opslaan.

De puntjes op de i maken je boek net wat persoonlijker.

Stap 6 / Afronden

Ben je tevreden over het resultaat? Tik dan op Verder, rechtsonder in het scherm. Je krijgt nu een paar opties te zien voor de uitvoering van je album. Ga je voor een standaardalbum of eentje dat je open kunt leggen? Hoogglans of zijdeglans? Maak je keuze en ga Naar het winkelwagentje. Daar kun je aangeven hoeveel exemplaren je wil bestellen en of je een kortingscode wil verzilveren. Maak een account aan en kies je favoriete betaalmethode: iDeal, creditcard, PayPal of kies voor Achteraf betalen! Het boek wordt vervolgens gedrukt en aan huis afgeleverd.