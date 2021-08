Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Om je telefoon te beschermen is een kwalitatief beschermhoesje belangrijk, maar ze zijn vaak zo saai. Zo maak je een gepersonaliseerd GSM-hoesje.

Voor veel mensen is hun smartphone een deel van zichzelf geworden. Je draagt je smartphone steeds bij je en hebt hem (te vaak) in je hand. Uiteraard wil je dan ook op zoveel mogelijk manieren dat je telefoon jouw unieke persoonlijkheid weerspiegelt. Via een gepersonaliseerd hoesje draag jij je mooiste herinnering altijd bij jou. Bovendien is het heel makkelijk om er een te maken!

Pixum.be

Voor deze workshop doen we beroep op de service van Pixum om een gepersonaliseerd GSM-hoesje te laten drukken. Bij Pixum kan je ook tal van andere gepersonaliseerde producten laten maken, zoals fotoboeken, wanddecoratie, wenskaarten en meer. Pixum heeft een app voor Android en iOS, maar via deze applicatie is het op dit moment niet mogelijk om GSM-hoesjes te bestellen. Gelukkig kan je ook simpelweg naar pixum.be surfen om aan de slag te gaan.

Voor deze workshop heb je enkel een leuke foto en Pixum.be nodig

Een GSM-hoesje kiezen

Klik in de navigatie bovenaan op “GSM-hoesjes”. Er zijn tal van verschillende varianten beschikbaar voor een grote verscheidenheid aan telefoons. Kies je favoriete variatie eruit en klik op “Nu ontwerpen”. Voor deze workshop kiezen we voor het siliconen hoesje, maar ook wanneer je een andere variant kiest kan je de workshop verder meevolgen. In het volgende scherm dien je jouw type telefoon te kiezen. Helaas kan Pixum niet voor élke telefoon een gepast hoesje voorzien, maar voor de populairste telefoons vind je ongetwijfeld een hoesje. Duid de fabrikant van jouw telefoon aan, kies het type van je telefoon en kies ook welke kleur de binnenkant van het hoesje moet hebben.

Voor elke populaire telefoon is er wel een hoesje.

Je hoesje personaliseren

Nu is het tijd om jouw GSM-hoesje te personaliseren met een leuke foto! Zorg dus dat je op je computer een leuke foto hebt staan op je bureaublad of in een andere map. Klik in de Pixum editor op “Uploaden” en selecteer je foto. De foto komt nu links te staan. Neem de foto vast en sleep deze naar het hoesje. Zo makkelijk is het! Eventueel kan je de foto nog wat herpositioneren door deze te verslepen, of je klikt op het potlood-icoontje om de foto in te zoomen, de helderheid aan te passen, etc. Leuke tip: door te klikken op ‘Tekst’ kan je een eigen tekst toevoegen, zoals een leuk citaat. Het is jouw hoesje dus maak het uniek!

Maak je hoesje zo simpel of complex als je zelf wil.

Bestellen

Ben je tevreden van het eindresultaat, dan druk je rechtsonder op “In winkelwagen”. Je wordt nu automatisch doorverwezen naar je winkelwagen, waar je ook de geschatte levertijd van je bestelling te zien krijgt. Kies voor “verder met bestelling”. Heb je al een Pixum-account, dan kan je vervolgens inloggen of je kiest ervoor om een nieuw account aan te maken. Tot slot is het enkel nog even kiezen waar het hoesje geleverd mag worden en hoe je wil betalen.