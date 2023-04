Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

We hebben de afgelopen maanden al de nodige AI-trucjes toegelicht en het einde is nog lang niet in zicht. Deze maand kijken we naar ChatGPT, de nieuwe AI-tool die tekst schrijft aan de hand van bepaalde inputs. Hoe werkt het en zijn het straks robots die onze teksten schrijven? We hebben al de wereld van kunstmatige kunst bekeken met behulp van tools zoals MidJourney, en gezien hoe je praktisch elke persoon ter wereld kan gebruiken in je eigen films door middel van deepfakes. Aan de vooruitgang op het gebied van kunstmatige intelligentie lijkt geen einde te komen.



Deze keer is het de beurt aan het schrijven van tekst, want ja, ook dat kunnen we nu door kunstmatige intelligentie laten doen. Als je wel eens online door webteksten of nieuwsberichten scrolt, is de kans groot dat je al een paar artikelen bent tegengekomen die door een AI zijn geschreven. Vaak zijn dit zogenaamde clickbait-artikelen die worden gegenereerd om zoveel mogelijk publiek naar een website te lokken. Het verschil is dat bij die artikelen het vaak duidelijk is dat er iets niet helemaal klopt. Maar ook het schrijven door robots evolueert ontzettend snel. We gaan mogelijk naar een toekomst waarin een AI natuurlijk ogende teksten schrijft. En de nieuwe hype op technologiegebied is alweer een stap in die richting. Maak kennis met ChatGPT.

Wat is ChatGPT precies?

ChatGPT is een groot AI-taalmodel dat is getraind om ‘menselijke’ teksten te genereren op basis van de input van zijn gebruikers. De tool gebruikt de GPT-3 (Generative Pretrained Transformer 3)-architectuur om tekst te generen die coherent is en natuurlijk leest. Een van de meest veelbelovende potentiële toepassingen van ChatGPT zien we op het gebied van chatbots en virtuele assistenten. Door ChatGPT te gebruiken, kunnen deze systemen meer natuurlijke en boeiende gesprekken voeren met gebruikers. Dit kan de gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren, zodat mensen gemakkelijker de informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben of taken kunnen voltooien, zonder dat ze te maken krijgen met frustrerend strenge of onnatuurlijke gesprekken. Een andere potentiële toepassing voor ChatGPT zien we op het gebied van automatische vertalingen. Omdat hij een brede kennisbasis heeft en coherente tekst kan genereren, zou de tool gebruikt kunnen worden om tekst nauwkeurig van de ene taal naar de andere om te zetten. Dit zou een enorme vooruitgang betekenen ten opzichte van huidige vertaalsystemen, waarvan de resultaten vaak vreemd of moeilijk te begrijpen zijn. Naast chatbots en vertalingen zou ChatGPT ook kunnen worden gebruikt voor tekstsamenvattingen. Door een grote hoeveelheid tekst te analyseren en terug te brengen tot de belangrijkste punten, kan ChatGPT worden gebruikt om snel samenvattingen te maken van lange documenten of artikelen. Dit kan tijd besparen en het gemakkelijker maken voor mensen om snel de belangrijkste informatie uit een tekst te halen.

Een prompt in ChatGPT om ChatGPT uit te leggen in simpele termen.

Hoe werkt GPT-3?

GPT-3 is getraind op een enorme hoeveelheid data om een zo realistisch mogelijke tekst te creëren. De exacte gegevens die zijn gebruikt om GPT-3 te trainen, zijn niet openbaar, maar het is algemeen bekend dat ze een breed scala aan tekst uit verschillende bronnen omvatten, zoals boeken, artikelen en websites. Het doel van de training van GPT-3 was om het een brede kennisbasis te geven en de mogelijkheid om zeer coherente en natuurlijk klinkende tekst te genereren. Om dit te bereiken, werden de gegevens om het model te trainen zorgvuldig geselecteerd en samengesteld door het OpenAI-team, om een breed scala aan onderwerpen en schrijfstijlen te vertegenwoordigen. Het gebruik van zo’n grote en diverse dataset is een van de belangrijkste factoren die GPT-3 onderscheidt van andere taalmodellen. Hierdoor heeft GPT-3 een breed begrip van de wereld en genereert de tool tekst die zeer coherent is en natuurlijk leest, waardoor de technologie bruikbaar is voor een breed scala aan taalverwerkingstaken.

Maar is dit dan geen plagiaat?

Nee, GPT-3 is geen plagiaat. Plagiaat is het gebruiken van het werk van iemand anders, zonder de juiste eer te bewijzen, of het werk van iemand anders als het jouwe te beschouwen. Dit is niet het geval bij GPT-3, omdat het een machine learning-model is dat getraind werd op tekstgegevens, maar die tekst niet kopieert of steelt. In de plaats daarvan gebruikt GPT-3 zijn trainingsgegevens om de patronen en structuren van menselijke taal te leren, en gebruikt de tool die kennis om zijn eigen tekst te genereren. Deze tekst kan lijken op tekst die het eerder heeft gezien, maar wordt niet letterlijk gekopieerd van een bepaalde bron. GPT-3 is dus geen plagiaat.

Echt niet?

Nu ja, je kan er wel over discussiëren. De laatste drie kopjes van dit artikel zijn namelijk gedeeltelijk door ChatGPT. We hebben natuurlijk wel hier en daar iets kleins aangepast, maar 90 procent van de tekst is gemaakt door kunstmatige intelligentie. Dus ook het stukje hierboven over plagiaat, en dat blijft juist een moeilijk onderwerp. In ChatGPT kan je gewoon simpele vragen stellen zoals ‘Wat is ChatGPT?’ en dan geeft de AI je een reactie. De vragen die we hebben gebruikt om deze teksten te maken waren: ‘Leg ChatGPT uit’, ‘Waarom is ChatGPT nuttig?’, ‘Is GPT-3 potentieel gevaarlijk?’, ‘Welke data wordt gebruikt voor GPT-3?’, ‘Is GPT-3 plagiaat?’ en meer. Je kan ook aan de tool vragen om een artikel te schrijven over ChatGPT, maar dat was helaas niet lang genoeg om te publiceren. Dat was wel heel erg makkelijk geweest. Uit onze ervaring zijn de teksten veelal Wikipedia-achtige teksten die erg nuttig zijn, maar er zit geen greintje ‘unieke’ content in. Toch is het soms eng om te zien wat er mogelijk is, maar dit betekent niet dat de tool geen gebreken heeft. Als je ChatGPT vraagt om een ‘literaire’ beschrijving van een kerstboom, dan krijg je een mooie maar een uiterste clichébeschrijving van de kerstboom met zijn fonkelende lichtjes, de typische dennengeur en de mooie kerstversiering. Als je daarna vraagt om een verhaal te schrijven over een koppel dat samen kerst doorbrengt, dan schrijft hij dat verhaal, maar vaak ontbreekt de ‘originaliteit’. Dit is een heel abstract begrip, maar je merkt het in sommige teksten wel meteen op. Daarnaast kan ChatGPT geen content aanleveren die niet bestaat. Als je bijvoorbeeld vraagt wat een van de partners op dat moment denkt, dan krijg je het antwoord terug dat ChatGPT niet kan weten wat iemand denkt, want het is een AI-tool. Maar wie weet heeft GPT-4 hier over een paar maanden of jaren iets op gevonden.

Een prompt in ChatGPT met de vraag of de AI een artikel kan schrijven over de rol van AI.

Wat is de toekomst van GPT-3?

De toekomst van GPT-3 is moeilijk met zekerheid te voorspellen, maar er zijn een aantal mogelijke ontwikkelingen. Eén mogelijkheid is dat GPT-3 of soortgelijke grote taalmodellen verder worden ontwikkeld en verfijnd, wat leidt tot nog geavanceerdere en krachtigere AI-systemen. Een andere mogelijke ontwikkeling is het gebruik van deze taalmodellen in meer toepassingen. Momenteel wordt GPT-3 gebruikt voor taken als vertalingen en tekstsamenvatting, maar in de toekomst zou het kunnen worden toegepast op nog complexere problemen. Het zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om meer realistische en boeiende teksten te genereren voor games of andere interactieve toepassingen. Daarnaast kan de ontwikkeling van GPT-3 en andere grote taalmodellen ook leiden tot verder onderzoek naar de ethische en sociale implicaties van AI. Naarmate deze technologieën krachtiger en algemener worden, is het belangrijk na te denken over de potentiële risico’s en uitdagingen die zij kunnen opleveren en strategieën te ontwikkelen om deze aan te pakken. In het algemeen zal de toekomst van GPT-3 waarschijnlijk worden gekenmerkt door voortdurende innovatie en vooruitgang op het gebied van AI. Het is een spannende tijd voor taalverwerkingstechnologie, en we kunnen niet wachten om te zien wat de toekomst brengt voor GPT-3 en andere grote taalmodellen. Oh, trouwens, deze alinea was ook grotendeels geschreven door ChatGPT.