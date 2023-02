Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

ChatGPT, je hebt er vast wel eens iets over gehoord. De intelligente chatbot van OpenAI heeft op korte tijd de wereld veroverd. Het is een echte hype onder techfanaten, studenten en zelfs professionals. Maar wat is ChatGPT eigenlijk? We leggen het uit.

Wat is ChatGPT?

Simpel uitgelegd is ChatGPT een chatbot die AI-gegenereerde antwoorden geeft op eender wat je de bot vraagt. De tool is in staat om zelf teksten te schrijven, in tegenstelling tot Google.

ChatGPT is ontwikkeld om zich te gedragen zoals een mens dat zou doen. Het lijkt dus echt alsof je antwoord krijgt van een persoon, maar in werkelijkheid chat je gewoon met een AI-‘robot’. Het is het meest geavanceerde taalmodel dat je vandaag de dag kan vinden.

Wat is ChatGPT? We vroegen het aan de ChatBot zelf:

Onze vraag: “Wat is ChatGPT? Leg uit in het Nederlands.“

Antwoord van ChatGPT: “ChatGPT is een kunstmatige intelligentie (AI) model dat ontwikkeld is door OpenAI en specifiek getraind is op taalverwerking. Het is in staat om op natuurlijke wijze te communiceren in verschillende talen, waaronder het Nederlands, door antwoorden te geven op vragen en opdrachten te voltooien. Het gebruikt de laatste ontwikkelingen op het gebied van machine learning en diep leren om te functioneren.“

Zoals je kan zien is de chatbot dus in staat om behoorlijk complexe antwoorden te geven. Daarnaast onthoud de chatbot ook steeds wat je vraagt en wat de bot zelf antwoord, zo kan je steeds inhaken op een bepaald antwoord om bijvoorbeeld verduidelijking te vragen.

De tool gebruikt de GPT-3 (Generative Pretrained Transformer 3)-architectuur om tekst te generen die coherent is en natuurlijk leest.

Een van de meest veelbelovende potentiële toepassingen van ChatGPT zien we op het gebied van chatbots en virtuele assistenten. Door ChatGPT te gebruiken, kunnen deze systemen meer natuurlijke en boeiendere gesprekken voeren met gebruikers. Dit kan de gebruikerservaring aanzienlijk verbeteren, zodat mensen gemakkelijker de informatie kunnen krijgen die ze nodig hebben of taken kunnen voltooien, zonder dat ze te maken krijgen met frustrerend strenge of onnatuurlijke gesprekken.

Functies van ChatGPT

De tool van OpenAI heeft als taalmodel verschillende functies, die gaan van een simpel gesprek voeren tot content schrijven. Dit zijn enkele belangrijke functies:

Gesprekken voeren (chatten)

Als taalmodel kan je met deze bot ook gewoon wat chatten. veel zal je er waarschijnlijk niet aan hebben, maar het is wel leuk! Je kan zelfs vragen of de bot zich als een bepaald (fictief) persoon wil gedragen, bijvoorbeeld Voldemort.

Informatie verstrekken

Snel wat info nodig of wil je weten hoe je iets moet doen? Je kan de bot vragen om je te informeren.

Hulp bij schrijven

Heb je een structuur of eerste opzet nodig voor een paper of boek? Hier kan deze tool echt in uitblinken. Let wel op dat je de teksten altijd eerst naleest en indien nodig wat dingen aanpast.

Studiehulp

Hulp nodig bij een wiskundige berekening of wil je tips om beter te kunnen studeren? Misschien lukt het je wel met de hulp van deze tool.

Hoe betrouwbaar is ChatGPT?

Eerlijk, ChatGPT is behoorlijk accuraat in de antwoorden die de chatbot geeft. Natuurlijk zijn de antwoorden niet altijd 100% correct, maar over het algemeen is het helemaal niet slecht.

Zoals bij elke vorm van AI zijn er altijd wat beperkingen en nauwkeurigheidskwesties die aangepakt moeten worden.

Het slechte hieraan is dat als de bot een foutief antwoord geeft, het steeds heel overtuigend overkomt. Hieronder zie je een voorbeeld waarbij de chatbot een foutief antwoord geeft.

Een foutief antwoord van ChatGPT; 561 is géén priemgetal.

Zoals je kan zien komt de chatbot dus wel erg zelfzeker over, ook bij een objectief fout antwoord. Het is belangrijk om te weten dat deze tool gebaseerd is op ‘Machine Learning’. Dit wilt dus zeggen dat de chatbot na verloop van tijd steeds beter zal worden.

ChatGPT zelf uitproberen

Zin gekregen om de tool zelf eens uitproberen? Dat kan helemaal gratis op chat.openai.com/chat. Let er wel op dat deze tool momenteel enorm populair is, waardoor het soms niet mogelijk is om het platform te bereiken.

Naast de gratis versie kan je ook kiezen voor een betalende optie. Die geeft je de mogelijkheid om ChatGPT te gebruiken, zelfs wanneer de vraag hoog is. Daarnaast zal de bot nog sneller antwoorden en krijg je eerder toegang tot nieuwe functies.