In 2025 nemen consumenten steeds vaker financiële beslissingen zónder dat ze het beseffen. Niet via de klassieke bankinterface, maar via hun favoriete apps, webshops of mobiliteitsplatformen. De bank of verzekeraar zit op de achtergrond, discreet maar cruciaal. Dit is de realiteit van embedded finance, een nieuw model waarin financiële diensten worden meegeleverd als functie binnen een totaalervaring, niet langer als opzichzelfstaande bestemming.

Waar je vroeger expliciet naar je bank stapte voor een persoonlijke lening of fietsverzekering, gebeurt dit vandaag vaak impliciet tijdens een aankoopproces. Een e-bike financieren of een autoverzekering activeren? Eén klik volstaat, en de financiële speler blijft vaak onzichtbaar. Banken zijn de motor onder de motorkap geworden: aanwezig via API’s, whitelabeling of partnerintegraties.

Van financiële merken naar infrastructuurspelers

De macht verschuift van merk naar moment. Embedded finance draait om aanwezig zijn op het juiste punt in de klantreis, wanneer er behoefte is aan krediet, een verzekering of een spaarproduct. Denk aan auto’s, reizen, gadgets of energie-oplossingen: allemaal triggers voor financiële interactie die vandaag plaatsvindt buiten de klassieke bankcontext.

De bankapp blijft bestaan, maar wordt niet langer de primaire toegangspoort. Banken transformeren van zichtbare eindbestemming naar stille infrastructuur, met een focus op bereik, schaal en realtime gemak. Dat vraagt om een fundamentele hertekening van hun strategie.

Vooruitstrevende pioniers in België

KBC is koploper in ons land en integreert financiële modules rechtstreeks in sectoren zoals bouw, mobiliteit en energie. Klanten kunnen via een partnerplatform een lening voor zonnepanelen afsluiten, of tijdens de aankoop van een voertuig automatisch een autoverzekering activeren, zonder ooit de bankomgeving te bezoeken.

Ook Belfius bewandelt dit pad. Na het stopzetten van Banx integreert de bank haar producten nu in de Proximus+ app. Klanten krijgen zo toegang tot bankdiensten binnen een telecomomgeving, wat de grens tussen sectoren verder doet vervagen.

Verzekeringen worden frictieloos

In het kielzog van kredieten schuiven ook verzekeraars op richting embedded modellen. Belgische spelers zoals Qover tonen aan hoe verzekeringen volledig geïntegreerd kunnen worden in het aankoopproces van een product of dienst. Of het nu gaat om een smartphone, citytrip of fiets: de verzekering is slechts één klik verwijderd, zonder aparte handelingen of keuzestress.

AI en open finance zorgen voor versnelling

Nieuwe technologieën versnellen deze evolutie. Open finance maakt het mogelijk om klantdata veilig te delen met externe platforms, waardoor aanbevelingen veel gerichter worden. Tegelijk maakt AI het mogelijk om kredietwaardigheid of risico’s instant te beoordelen, en suggesties te doen die écht relevant zijn. KBC’s Kate is hier een voorbeeld van: een slimme assistent die embedded finance tastbaar maakt, en schaalbaar.

Van concurrentie naar ecosystemen

De toekomst is niet exclusief: embedded finance dwingt banken en technologiebedrijven tot samenwerking. De klant verwacht gemak, snelheid en relevantie, ongeacht via welk kanaal. Wie vasthoudt aan silo’s, verliest terrein. Wie inzet op openheid, wint toegang tot nieuwe klantgroepen.

Dit artikel werd geschreven door Olivier Dierickx, oprichter van Simuleer.be. Meer over deze ontwikkeling, inclusief Belgische cases, groeicijfers en kritische inzichten, lees je in zijn volledige artikel “Embedded Finance – Bankieren zonder bank“. Ontdek waarom embedded finance dé motor wordt van financiële innovatie in 2025, en wat dat betekent voor hoe we betalen, lenen, verzekeren en bankieren.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.