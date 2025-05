Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Internettoegang is onmisbaar binnen zowel zakelijke als particuliere omgevingen. Daarbij wordt vaak gekozen uit twee veelgebruikte opties: mobiele netwerken en vaste verbindingen. Elk van deze vormen heeft unieke kenmerken, toepassingen en beperkingen.

Het verschil tussen 4G en vaste verbindingen draait om beschikbaarheid, snelheid, stabiliteit, en hoe de verbinding wordt geleverd.

Verschil in techniek en verbindingstype

Vaste verbindingen worden geleverd via fysieke infrastructuur zoals glasvezel, coax of DSL. Deze kabels lopen vanaf de wijkcentrale tot in het pand en zorgen voor een directe, stabiele lijn.

4G is een mobiele technologie die gebruikmaakt van zendmasten. De verbinding verloopt draadloos tussen het apparaat of de router en het netwerk, wat flexibiliteit oplevert maar ook afhankelijk is van signaalsterkte.

Snelheid en prestaties onder druk

In ideale omstandigheden kunnen vaste verbindingen hogere snelheden bieden dan 4G. Glasvezelverbindingen zijn ontworpen voor intensief en symmetrisch gebruik, waarbij upload en download even snel zijn.

De snelheid van 4G internet is afhankelijk van locatie, signaalsterkte en netwerkbelasting. In rustige gebieden kan het prima presteren, maar bij drukte of slecht bereik is het merkbaar trager dan een vaste lijn.

Beschikbaarheid en flexibiliteit

Vaste verbindingen zijn gebonden aan infrastructuur. In gebieden waar nog geen glasvezel of coax beschikbaar is, kan het lang duren voor een aansluiting mogelijk is.

4G-internet werkt vrijwel overal waar mobiel signaal aanwezig is. Daardoor is het populair als tijdelijke oplossing, noodvoorziening of in buitengebieden waar vaste netwerken ontbreken. Het is ook inzetbaar op locaties waar snelheid van oplevering belangrijk is.

Stabiliteit en storingsgevoeligheid

Vaste verbindingen zijn over het algemeen stabieler, omdat ze niet beïnvloed worden door weersomstandigheden, zendmastcapaciteit of obstakels. Voor kritieke toepassingen zoals beveiligingssystemen, bedrijfsnetwerken of VOIP wordt meestal gekozen voor een vaste lijn.

4G is gevoeliger voor storingen door signaalverlies, weersinvloeden of overbelasting van de mast. Dat maakt het minder geschikt voor toepassingen waarbij constante verbinding vereist is.

Gebruikssituatie bepaalt de keuze

De keuze tussen 4G en vast internet hangt sterk af van de toepassing. Voor een flexibel netwerk op tijdelijke locaties biedt 4G uitkomst.

Bij langdurig gebruik, hoge eisen aan snelheid en betrouwbaarheid, of bedrijfskritische processen blijft een vaste verbinding in de meeste gevallen de betere optie.

Laat me weten als je ook een versie wilt voor een specifieke toepassing zoals evenementen, bouwlocaties of mobiel kantoor.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.