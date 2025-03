Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Windows opnieuw installeren kost tijd, maar SSD’s verbeteren de pc-prestaties. Windows over SSD’s verplaatsen leidt niet tot verlies van gegevens of herinstallatie van programma’s. Correcte migratie zorgt voor een soepele upgrade naar een grotere SSD voor opslag of een snellere SSD voor snelheid. Gebruik betrouwbare migratietools, maak een back-up van uw gegevens en kies een SSD met geschikte ruimte voordat u begint. Professionele software zoals EaseUS DiskCopy is sneller en eenvoudiger dan de opties van Windows. Dit artikel beschrijft hoe u Windows van de ene SSD naar de andere kunt overzetten met stapsgewijze instructies en aanbevelingen voor foutpreventie. Door deze methoden te volgen, kunt u soepel migreren en genieten van een verbeterd systeem met weinig werk. Stap voor stap, laat uw SSD soepel verhuizen.

Tips voordat u het Windows-besturingssysteem naar een andere schijf overzet

Windows-overdracht tussen SSD’s is ingewikkelder dan kopiëren en plakken. Een soepele overdracht zonder gegevensverlies of systeemstoringen vereist een nauwkeurige voorbereiding. Volg deze cruciale suggesties voordat u begint om veelvoorkomende fouten te voorkomen en de efficiëntie te maximaliseren.

1. Back-upgegevens

Windows overzetten naar een nieuwe SSD mag geen bestanden verwijderen; datacorruptie, onbedoeld verlies en systeemfalen zijn mogelijk. Begin met een volledige back-up om uw informatie, documenten, foto’s en apps te beschermen.

U kunt een systeemkopie maken of handmatig essentiële bestanden kopiëren naar een externe schijf met behulp van het hulpprogramma Back-up en herstel van Windows. Cloudopslagservices zoals OneDrive, Google Drive en Dropbox kunnen belangrijke gegevens opslaan. Een back-up zorgt ervoor dat u uw systeem kunt herstellen zonder waardevolle bestanden te verliezen als de migratie mislukt.

2. Koop een SSD met voldoende capaciteit

Controleer voordat u Windows kloont of de nieuwe SSD voldoende capaciteit heeft voor systeembestanden, apps en persoonlijke gegevens. Als uw nieuwe SSD minder opslagruimte heeft, moet u mogelijk overbodige bestanden verwijderen, grote software deactiveren of gegevens naar een externe schijf verplaatsen.

U wilt een nieuwe SSD met dezelfde of meer capaciteit als uw huidige. Controleer de grootte van uw Windows-partitie en verwijder alle onnodige items om onder de opslagbeperkingen van de schijf te passen voordat u een kleinere SSD gebruikt.

3. De nieuwe SSD aansluiten en instellen

U moet uw nieuwe SSD correct aansluiten op uw pc. Verschillende apparaten hebben verschillende processen:

Desktops: Als uw computer een extra SSD-slot heeft, sluit u de nieuwe schijf aan via SATA of NVMe. De meeste huidige moederborden accepteren meerdere opslagapparaten, wat de procedure vereenvoudigt.

Als uw computer een extra SSD-slot heeft, sluit u de nieuwe schijf aan via SATA of NVMe. De meeste huidige moederborden accepteren meerdere opslagapparaten, wat de procedure vereenvoudigt. Laptops: Veel laptops hebben één opslagslot; daarom hebt u mogelijk een USB-naar-SATA-adapter of externe SSD-behuizing nodig om de nieuwe SSD tijdelijk aan te sluiten. Hiermee kunt u migreren voordat u schijven verwisselt.

4. Krijg efficiënte Windows-migratiesoftware

Windows handmatig naar een andere SSD verplaatsen is lastig en kan opstartproblemen veroorzaken. Professionele diskcloning-software is te verkiezen boven het opnieuw installeren van Windows en opnieuw beginnen.

EaseUS DiskCopy vergemakkelijkt migratie en wordt sterk aanbevolen. Het kopieert uw Windows OS, systeeminstellingen, geïnstalleerde apps en persoonlijke bestanden zonder herinstallatie.

Hoe Windows 11/10 van de ene SSD naar de andere over te zetten

Uw Windows 11/10-systeem moet veilig en efficiënt worden geüpgraded van de ene SSD naar de andere om alle bestanden, applicaties en instellingen te behouden. Gelukkig kan EaseUS Disk Copy of de Windows System Image Tool dit doen. We leggen beide manieren uit, zodat u de beste kunt kiezen.

Methode 1: Professionele software voor het klonen van schijven gebruiken

Windows-gebruikers die hun harde schijven moeten updaten, hun besturingssysteem moeten verplaatsen of back-ups moeten maken, kunnen EaseUS DiskCopy gebruiken, een geavanceerd hulpprogramma voor het klonen van schijven. Deze software kloont harde schijven of partities sector voor sector om gegevens te beschermen tijdens verplaatsing. Het ondersteunt HDD’s, SSD’s, M.2, NVMe en SATA-schijven, wat het een veelzijdige optie voor het kopiëren van schijven maakt.

Belangrijkste kenmerken van EaseUS Disk Copy

Snel en betrouwbaar klonen: migreert Windows OS en gegevens snel en nauwkeurig.

migreert Windows OS en gegevens snel en nauwkeurig. Flexibele kloonopties: kloon een schijf, partitie of gebruikte sectoren om deze op kleinere SSD’s te laten passen.

kloon een schijf, partitie of gebruikte sectoren om deze op kleinere SSD’s te laten passen. Sector-voor-sector klonen: Perfecte 1:1 kopie, zelfs op defecte schijven.

Perfecte 1:1 kopie, zelfs op defecte schijven. Opstartbaar klonen: kloon naar SSD zonder Windows opnieuw te installeren.

kloon naar SSD zonder Windows opnieuw te installeren. Brede compatibiliteit: Ondersteunt verschillende opslagopties, waaronder SATA, M.2 en NVMe SSD’s.

Stappen om Windows 11/10 over te zetten naar een andere SSD met EaseUS Disk Copy

Stap 1. Installeer EaseUS Disk Copy. Selecteer “Disk Mode” in de software om de harde schijf te klonen.

Stap 2. Uw SSD met Windows 11/10 zou de bronschijf moeten zijn. Ga verder door op “Next” te klikken.

Selecteer de bronschijf.

Stap 3. Kies uw nieuwe SSD als bestemming. De bestemmings-SSD moet voldoende ruimte hebben voor brondiskdata. Klik op “Next” om door te gaan.

Stap 4. Optionele DiskLayout aanpassen

Autofit disk : past de partitiegrootte voor SSD aan.

past de partitiegrootte voor SSD aan. Copy as the source : behoudt de indeling van de divisie.

behoudt de indeling van de divisie. Edit disk layout: Pas indien nodig handmatig de grootte van partities aan.

Pas de schijf automatisch aan.

Stap 5. Klik op de knop “Proceed” om het kloonproces te starten. Laat de software de schijf dupliceren. Wanneer u klaar bent, sluit u uw computer af.

Schijf kopiëren voltooien.

Stap 6. Schakel uw pc uit en installeer de nieuwe SSD. Druk op F2, F12, ESC of DEL om toegang te krijgen tot het BIOS nadat u uw pc opnieuw hebt opgestart. Wijzig de opstartschijf naar de nieuwe SSD en sla op. Windows zou na het opnieuw opstarten vanaf de nieuwe SSD moeten opstarten.

Methode 2: Windows System Image Tool gebruiken

Zonder software van derden kunt u Windows 11/10 verplaatsen naar een nieuwe SSD met behulp van de Windows System Image Tool. Met deze ingebouwde functionaliteit kunt u een Windows-systeemimage maken en deze herstellen naar een nieuwe SSD. De systeemimage moet worden opgeslagen op een extern apparaat, wat deze optie ingewikkelder maakt. Gebruik de onderstaande stappen:

Stap 1. Bereid de benodigde apparatuur voor

Voor de installatie hebt u een nieuwe SSD en een schroevendraaier nodig.

Een USB- of externe harde schijf met voldoende ruimte voor de systeemkopie.

Systeemherstel of Windows-installatieschijven.

Stap 2. Een systeemkopie maken

Open het “Control Panel” en selecteer “Backup & Restore”. Selecteer “Create a System Image” aan de linkerkant.

Selecteer ‘een systeemkopie maken’.

Sla de systeemkopie op uw externe harde schijf op. Schijf C moet worden geselecteerd voor partitionering.

Selecteer ‘Start’ en wacht tot de back-up is voltooid.

Stap 3. Vervang de oude SSD door de nieuwe.

Zet je pc uit en trek de stekker eruit. Vervang de SSD met een schroevendraaier. Zet je pc aan en sluit alle kabels opnieuw aan.

Stap 4. Windows 11/10 herstellen naar een nieuwe SSD

Plaats Windows-installatie- of systeemhersteldisks. Wijzig BIOS-opstartvolgorde om op te starten vanaf de systeemhersteldisk.

Ga naar “Repair your computer > Troubleshoot > Advanced Options > System Image Recovery.”

Selecteer systeemimageherstel.

Selecteer “Use the latest available system image, “ kies het doelstation en klik op “Next.”

kies het doelstation en klik op Vink indien nodig “Format and Repartition Disks” aan en klik op “Next.”

Selecteer formaat en herpartitioneer schijven.

Start het herstel met “Finish > Yes”.

Stap 5. Opstarten vanaf nieuwe SSD

Start de pc opnieuw op en ga naar “BIOS”. Gebruik de nieuwe SSD als opstartschijf. “Exit” en start opnieuw op na het opslaan van de wijzigingen. Windows 11/10 zou nu op de SSD moeten draaien.

Opstarten vanaf nieuwe SSD.

Om het af te ronden

Het upgraden van uw SSD kan de snelheid van uw systeem verhogen, maar het opnieuw installeren van Windows is onnodig. Met EaseUS Disk Copy kunt u uw besturingssysteem verplaatsen zonder gegevens te verliezen of systeemproblemen te ondervinden. Volg de voorbereidingsprocedures, maak een back-up van uw bestanden en selecteer de juiste overdrachtsmethode. Of u nu schijfklonen of de Windows System Image Tool gebruikt, uw Windows 11/10-migratie verloopt soepel en efficiënt. Upgrade vandaag nog en krijg hogere snelheden en meer opslag met minimale inspanning!

Veelgestelde vragen over het overzetten van Windows van de ene SSD naar de andere

Laten we eens kijken naar de meest gestelde vragen over overdrachtsvensters van de ene SSD naar de andere:

1. Kan ik klonen naar een kleinere SSD?

Ja, maar de nieuwe SSD moet voldoende ruimte hebben om de gegevens op de oude schijf te kunnen herbergen. Gebruik diskcloning-software zoals EaseUS DiskCopy en de optie “fit to disk” om partities te verkleinen. Het verwijderen van onnodige bestanden vóór het kopiëren kan ook helpen bij het aanpassen van de gegevens.

2. Wat als de gekloonde SSD niet opstart?

Controleer de BIOS-instellingen om er zeker van te zijn dat de nieuwe SSD is geselecteerd als primair opstartapparaat. Als de problemen aanhouden, overweeg dan om Windows Startup Repair uit te voeren vanaf een herstel-USB.

3. Moet ik Windows opnieuw installeren na het klonen?

Nee, met professionele kloonsoftware zoals EaseUS DiskCopy, Windows, geïnstalleerde programma’s en persoonlijke bestanden zal alles soepel verlopen. Als u echter opstartproblemen hebt, moet u mogelijk de bootloader opnieuw opbouwen met behulp van Windows-hersteltools. Controleer altijd de werking van het systeem na de migratie.

4. Kan ik de oude SSD hergebruiken na het klonen?

Ja, nadat Windows goed draait op de nieuwe SSD, kunt u de oude SSD formatteren en gebruiken als extra opslag of een externe schijf. Zorg ervoor dat u een back-up hebt gemaakt van alle belangrijke gegevens voordat u gaat formatteren. Overweeg om het te hergebruiken als back-up of hulpapplicatie.

Dit artikel is geschreven door een van onze partners. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.