Vandaag de dag doen we vrijwel alles online. Een goede laptop mag dan natuurlijk absoluut niet ontbreken. Of het nu gaat om wat privé zaken die je wilt regelen of een laptop nodig hebt voor je werk, we kunnen eigenlijk niet meer zonder. Ondanks dat er allerlei verschillende varianten zijn, die variëren van enkele honderden euro’s tot exemplaren van ver boven de duizend euro, is het in beide gevallen belangrijk om een goede laptoptas te hebben, zodat je je laptop op een veilige en ook praktische manier mee kunt nemen van A naar B. Omdat er, net als laptops, ook ontzettend veel tassen zijn, hebben wij een aantal tips waarmee je de perfecte laptoptas weet te vinden.

Bescherming en veiligheid

Een van de belangrijkste aspecten waar een perfecte laptoptas aan moet voldoen, is het bieden van optimale bescherming en veiligheid voor je laptop. De tas moet een speciaal gevoerd laptopcompartiment hebben dat de juiste maat heeft voor jouw laptop model en voldoende demping biedt om schokken en stoten op te vangen. Zo blijft je laptop beschermd tegen mogelijke schade tijdens het reizen of dagelijks gebruik. Daarnaast moet de tas ook voorzien zijn van stevige ritsen en sluitingen die voorkomen dat je laptop per ongeluk uit de tas valt. Extra beveiligingsfuncties zoals een anti-diefstal tas of een verborgen vak kunnen ook een pluspunt zijn.

Praktisch

Wanneer je regelmatig met de fiets of lopend naar je werk gaat, dan is een laptoptas die je over je schouder draagt misschien niet zo handig. Een backpack met laptopvak biedt dan uitkomst. De backpack is namelijk niet alleen geschikt om mee te nemen tijdens het hiken, maar ook om mee te nemen naar het werk. Vooral door de handige verdeling van de tas en de ergonomische pasvorm, zul je merken dat je het idee hebt alsof je helemaal geen tas draagt. Een goede laptoptas moet dus niet alleen bescherming bieden, maar ook vooral praktisch zijn.

Stijlvol

Een laptoptas die praktisch is en ook bescherming biedt tegen schade en diefstal is van belang, maar ook hoe de tas eruit ziet speelt een belangrijke rol. Nu is dit vaak bij dames net iets belangrijker dan bij heren, maar ook daar zien we dat stijl en uiterlijk steeds belangrijker worden. Je kunt je namelijk wel voorstellen dat een man in een net pak met een stijlvolle leren rugzak voor heren een stuk beter oogt, dan wanneer ze met een oude versleten tas aan komen zetten. Een tas zorgt namelijk niet alleen voor een upgrade van je outfit, maar kan een prachtige outfit ook ineens flink downgraden. Neem daarom dus ook rustig de tijd en maak geen overhaaste beslissing.

