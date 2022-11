Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Als je aan het typen bent, druk je weleens per ongeluk een knop in waardoor je ineens zonder wifi komt te zitten. Vaak heb je dan de vliegtuigstand aangezet, waardoor je geen internetverbinding meer hebt. Als je daar vanaf wil, lees je hier hoe dat kan. Door dit stappenplan uit te voeren, zet je de vliegtuigstand niet voor eeuwig en altijd uit. Het proces is op bijna dezelfde manier omkeerbaar. Maar het is erg handig om te voorkomen dat je de vliegtuigstand per ongeluk aanzet, zeker als je niet reist met je computer. Door deze korte taak bespaar je jezelf een heleboel frustraties en kan je net iets vlotter verder werken op je apparaat.

Vliegtuigmodus uitzetten in Windows doe je zo

Stap 1: opdrachtprompt openen als administrator

Ga naar het startmenu en zoek naar Opdrachtprompt. Het is heel belangrijk om het opdrachtprompt als administrator te openen, anders werkt het niet. Door een programma als administrator te openen, kan je er namelijk veel meer dingen mee doen. Het opdrachtprompt als administrator openen kan oftewel via het snelle menu aan de rechterkant van het startmenu, oftewel door met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt te klikken en Als administrator uitvoeren te selecteren.

Als administrator kan je meer met Windows-programma’s.

Stap 2: opdracht ingeven

Je krijgt nu het zwarte venster van de Opdrachtprompt te zien. De tekstcursor staat al automatisch op de juiste plaats, achter C:\WINDOWS\system32>. Krijg je die lijn niet te zien, dan heb je de Opdrachtprompt waarschijnlijk niet als administrator geopend. In dat geval sluit je het programma even en open je het opnieuw, maar dan als administrator. Geef het volgende commando in, met grote en kleine letters: SC CONFIG RmSvc START= DISABLED en druk daarna op enter. Als je het juist hebt ingetypt, zal je op de volgende lijn dit te zien krijgen: [SC] ChangeServiceConfig SUCCESS. Krijg je dat niet te zien, dan heb je een tikfout gemaakt. Sluit in dat geval de Opdrachtprompt en volg de stappen opnieuw.

Het is belangrijk om een commando in de Opdrachtprompt exact in te geven.

Stap 3: computer herstarten

Voor de vliegtuigstand echt uit staat, moet je de computer herstarten. Afhankelijk van hoe snel je computer opstart en of er updates geïnstalleerd moeten worden, kan dit stappenplan natuurlijk iets langer duren dan vijf minuten. Wanneer je computer opnieuw is opgestart, zal je de knop voor vliegtuigstand nog zien. Het is gewoon niet meer mogelijk om er iets mee te doen. Als je een sneltoets op je toetsenbord hebt voor het aan- en uitzetten van de vliegtuigstand, zal dat ook niet meer werken.

Stap 4: vliegtuigstand terug aanzetten

Wil je toch met je toestel op reis of wil je om een andere reden de vliegtuigstand terug aanzetten? Dan voer je de Opdrachtprompt opnieuw uit als administrator. Daarna geef je achter C:\WINDOWS\system32> het volgende commando in: SC CONFIG RmSvc START= AUTO en druk je op enter. Als je het commando correct hebt ingegeven, krijg je weer hetzelfde bericht: [SC] ChangeServiceConfig SUCCESS. Hierna is het niet meer nodig om de computer opnieuw op te starten. De vliegtuigmodus kan onmiddellijk weer aangezet worden.

De vliegtuigstand is net zo snel weer in te schakelen.