De wereld van takenlijsten is er eentje die wel wat concurrentie kent. Er zijn een boel diensten die leuke apps aanbieden, maar vaak beperkt zijn in hun functionaliteiten. Ze bieden je meestal enkel een lijstje waar je zaken op kan toevoegen en afvinken. De voorbije jaren deed Microsoft enkele handige aanpassingen aan To Do, waardoor die een handige toevoeging is aan het Microsoft-arsenaal. Je kan de app terugvinden in Outlook, wat voor enkele nieuwe, handige opties zorgt. We laten je zien hoe je met To Do je productiviteit een flinke boost kan geven.

Microsoft To Do geeft je een goed overzicht op wat er nog moet gebeuren.

Stel je eigen lijsten samen met Microsoft To Do.

Stap 1: Opstarten

Als je met de takenlijst van Microsoft aan de slag wil, dan moet je die natuurlijk eerst downloaden. Als je met een Windows-computer werkt, dan is de kans groot dat deze app al op je toestel staat. Indien je met een mobiel toestel werkt, dan moet je de applicatie eerst vinden in je app-winkel. Je kan je lijsten ook terugvinden in de browser op to-do.office.com. Log je in met je Microsoft-account en je kan van start.

Stap 2: To do

Net als bij alle andere takenlijst-apps spreekt het platform voor zich. Je maakt lijsten rond een specifiek onderwerp, zoals bijvoorbeeld een boodschappenlijst, en daar voeg je items aan toe. Er zijn al enkele vaste lijsten aanwezig, waaronder ‘Mijn dag’ waar je alle taken van die dag kan terugvinden, ‘Belangrijk’, ‘Gepland’ en meer. Je hebt ook de mogelijkheid eigen lijsten te maken en ze te voorzien van een eigen kleur en handig emoticon om het doel wat duidelijker te maken. Je kan taken subtaken geven en van een einddatum voorzien met bijhorende meldingen.

Handig: je boodschappenlijst altijd op zak, waar je ook bent.

Stap 3: Outlook

Naast de basisfunctionaliteiten kent To Do ook een integratie met Outlook, de e-mailbeheerder van Microsoft 365. In de buurt van je agenda en contactpersonen kan je ook een tab van To Do vinden, te herkennen aan het blauwe vinkje. Hiermee heb je alles bij de hand om overzichtelijk te kunnen werken. Je kan zelfs de optie inschakelen om e-mails die je van een vlagje voorziet terug te laten komen als taak. Zo kan je tijdens het bekijken van je mails al het nodige werk meteen in één simpele afvinklijst plaatsen.

De vormgeving van de apps geeft je toegang tot alles dat je wil.

Stap 4: Apps

Ook in de mobiele apps heb je dezelfde functionaliteiten als op de web- of desktopversies. Je kan ook hier lijsten delen met andere gebruikers om zo samen te werken aan projecten, of om de boodschappenlijst van die week door te sturen. Dit zorgt voor een handige toegang tot al je werk, waar je je ook bevindt.