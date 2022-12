Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De kans is groot dat je favoriete tekstverwerker over een ingebouwde spellingchecker beschikt. Er zijn echter nog genoeg applicaties waarbij je het zonder zo’n handige functie moet stellen. Controleer spelling waar je maar wilt met TinySpell

Tinyspell is er in twee varianten: een die je moet installeren en een draagbare versie. Deze laatste is vooral interessant omdat je die op een verwijderbaar medium als een USB-stick kunt meenemen, zodat je de spelling in een willekeurige applicatie op elke pc kunt checken.

Verder is er nog een betaalde variant (8 euro) die als voornaamste pluspunt het makkelijk overschakelen tussen verschillende talen heeft. Wij houden het bij de gratis versie, en we leggen je uit hoe je er alles uit haalt.

Spellingscontrole in het Nederlands

In principe bent je met de gratis versie van TinySpell gebonden aan de standaardtaal, Amerikaans Engels. Maar met een paar kleine ingrepen maak je daar het Nederlands van, of een van de acht andere ondersteunde talen. Zo doe je dat:

Download Tinyspell en pak het zipbestand uit

en pak het zipbestand uit Hernoem de bestanden ‘ 100.sup ‘ en ‘ 171.lex ‘ naar ‘ 100.supeng ‘ en ‘ 171lexeng ‘

‘ en ‘ ‘ naar ‘ ‘ en ‘ ‘ Download het gratis Nederlands spellingwoordenboek en pak beide bestanden naar de map uit

Hernoem de bestanden ‘ 700.sup ‘ en ‘ 771.lex ‘ naar ‘ 100.sup ‘ en ‘ 171.lex ‘

‘ en ‘ ‘ naar ‘ ‘ en ‘ ‘ Start Tinyspell en verwijder het vinkje bij Enable only English bij settings en klik op Enable Tinyspell

Controleer je spelling

Je zou Tinyspell overal in Windows aan het werk moeten zien. Bij elk foutief gespeld woord verschijnt een tekstkader met het woord. Klik op de linker Shift-toets en je krijgt mogelijke correcties te zien.

Applicatie verfijnen

Vanuit het contextmenu van Tinyspell (bij Applications) is het ook mogelijk aan te geven in welke applicaties Tinyspell al dan niet actief moet zijn. Wil je het bijvoorbeeld uitschakelen als je met Word bezig bent – wegens al voorzien van een uitstekende spellingchecker – stip dan Enabled aan en voeg het programma Word aan de lijst met uitzonderingen toe.

Het is ook mogelijk Tinyspell zo in te stellen dat die woorden in het Windowsklembord op spelfouten controleert. Verder bevat Tinyspell ook een klein venstertje waarin je op elk moment een woord kan intikken: je krijgt dan meteen visuele feedback over de correctheid van de spelling.

Het heeft weliswaar wat voeten in de aarde om de gratis versie van Tinyspell precies zo te krijgen zoals jij dat wil, maar als je dat eenmaal voor elkaar hebt, ontpopt het zich tot een absoluut handig programma.